‘2028 세계디자인수도(WDC)’ 선정 1주년 기념 어묵·부산명란·기장쪽파로 부산미식 정체성 담아

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시가 21일 오후 5시 이재모피자 서면중앙점에서 ‘부산바다피자(WDC PIZZA)’ 출시 행사를 개최한다.

‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 선정 1주년을 기념해 부산 대표 미식 브랜드 이재모피자와 협업한 이번 행사에는 전재수 시장, 이재모 대표, 지역기업 관계자, 청년, 장애인 근로자 등 80여명이 참석한다. 세계디자인기구(WDO) 회장 및 홍보대사 이준호씨의 축하영상 상영, 신메뉴 개발취지 소개, 다양한 사회구성원이 함께하는 출시 퍼포먼스와 시식회 등이 진행된다.

부산바다피자는 이재모피자가 창립 이후 처음 선보이는 해산물 재료 시그니처 메뉴로, 부산 향토기업 고래사어묵의 고급 명태살 100% 어묵과 부산 명란, 기장 쪽파 등 지역 특산물을 활용해 부산의 미식 정체성을 담았다. 광안리 파도를 형상화한 어묵 디자인과 해산물 토핑으로 해양도시 부산의 생동감을 표현해 미각과 시각을 함께 만족시키는 메뉴로 개발됐다.

세트 음료인 ‘WDC 미드나잇퍼플’은 부산 시민의 에너지를 상징하는 빨간색과 개방·연결을 의미하는 파란색을 조합해 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 공식 브랜드 색상인 보라색을 구현했다.

이번 협업을 계기로 시는 지역 대표브랜드와 디자인을 결합한 상생형 도시브랜드 모델을 발전시키고, 민관 협력 디자인사업을 발굴해 지역기업과 함께하는 콘텐츠 생태계를 만들어 갈 계획이다. 특히 지난해 역대 최고를 기록한 외국인 관광객 증가에 맞춰 미식 인플루언서, 관광 프로그램 등 홍보를 강화하고 크루즈 방문객 등 국내외 관광객을 대상으로 부산의 디자인과 미식을 함께 즐기는 체험형 관광상품으로 발전시켜 나갈 예정이다.

전재수 시장은 “2028 세계디자인수도 부산은 시민의 삶 속에서 디자인의 가치를 발견하고 확산하는 과정”이라며 “디자인을 매개로 지역기업들과 다양한 사업을 추진해 도시브랜드 매력을 극대화하겠다”고 약속했다.