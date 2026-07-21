RX사업추진실 출범 노태문 사장 실장 겸직…이동건 부사장 전략팀장 선임 로봇을 미래 성장동력 핵심 축 육성 전사적 축적 로봇 역량·기술 하나로 결집 전략·기술·사업화 등 통합 추진체계 구축 “신속한 의사결정으로 차별화된 사업 기회 창출”

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성전자가 사내에 흩어져 있던 로봇 관련 체계·역량을 하나로 통합하는 조직 개편으로 로봇 사업에 본격 뛰어들었다. 삼성전자는 또 로봇을 위한 데이터가 풍부한 데이터 팩토리를 조성하고, 해외에도 기술 생태계 확대와 인재 확보를 위한 거점을 마련한다.

이로써 삼성이 피지컬AI(인공지능)의 중심에 서 있는 로봇 분야를 그룹의 핵심 비전 사업으로 규정, 승부수를 띄웠다는 분석이다. 이에 로봇 관련 추가 인수 합병(M&A)과 투자에 나설 것이란 관측도 나오고 있다.

삼성전자는 로봇을 미래 성장동력의 핵심 축으로 육성하고, 차세대 사업 경쟁력 확보를 위해 대표이사 직속 ‘RX(Robotics eXperience, 로보틱스 경험)사업추진실’을 신설한다고 21일 밝혔다.

추진실장은 삼성전자 DX(디바이스경험) 부문장인 노태문 대표이사 사장이 맡았고, 이동건 삼성전자 기획팀 부사장이 로보틱스 전략팀장으로 선임됐다.

삼성전자는 이번 조직 신설에 대해 “그간 전사적으로 축적해 온 로봇 관련 역량과 기술 경쟁력을 하나로 결집하고 중장기 로봇 전략 수립부터 핵심기술 개발, 사업화까지 아우르는 통합 추진체계를 구축해 사업 기회를 본격적으로 창출해 나갈 계획”이라고 설명했다.

RX사업추진실은 서울 서초구 우면동에 위치한 서울R&D캠퍼스를 메인 거점으로 삼아 로봇 관련 인력들의 근무지를 통합하고 협업 환경을 제공하는 한편, 로봇 개발 및 사업화 추진에 필요한 오피스와 실험실 등 업무 인프라 확대를 위한 투자를 지속해 나갈 예정이다.

또 로봇의 핵심 경쟁력인 데이터 활용 강화를 위해 삼성전자 구미사업장에 데이터 팩토리를 구축해 로봇의 빠른 현장 투입 기반을 마련하고, 서울R&D캠퍼스의 연구조직과의 밀착 협업을 통해 로봇 지능화·제어 고도화를 추진할 방침이다.

특히, 로봇 기술 수준이 빠르게 발전하고 있는 미국, 중국, 일본에 각각 글로벌 연구거점을 두고 현지의 특화 기술·생태계 활용 및 적극적인 우수인재 확보를 통해 기술 경쟁력을 지속적으로 강화할 계획이다.

이번에 로보틱스 전략팀장으로 임명된 이동건 부사장은 현대자동차그룹에서 보스턴 다이내믹스의 운영 방향을 포함한 로봇 전략을 주도했던 인사로 이번 조직 개편을 통해 중장기 로봇사업 로드맵을 담당하게 됐다.

이외에도 지능형 자율 로봇 시스템 및 로봇제어 분야의 세계적 석학으로 평가받는 김현진 서울대 교수와 로봇 핸드(Hand, 손)·매니퓰레이션(Manipulation, 조작) 분야에서 글로벌 최고 수준의 연구 성과를 창출해 온 김의겸 아주대 교수가 추진실에 합류할 예정이다. 삼성전자는 향후 각 분야별 최고 전문가를 추가로 영입해 중장기 관점에서 로봇 사업화 역량을 축적해 나간다는 입장이다.

삼성전자는 “대표이사 직속 체제로 출범하는 RX사업추진실은 신속한 의사결정과 실행력을 기반으로 기술개발 속도를 높이고, 시장변화에 민첩하게 대응함으로써 차별화된 로봇 경험과 사업 기회를 창출해 나갈 것으로 기대된다”며 “앞으로도 지속적인 혁신과 기술 경쟁력 강화를 통해 새로운 고객 가치를 창출하고, 미래 성장 사업을 적극 발굴해 글로벌 시장을 선도해 나갈 방침“이라고 밝혔다.