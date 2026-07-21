우리銀과 ‘상생대출’ 협약 체결 업체별 대출 한도 10억원으로 상향 고려·예가람저축銀, 296억원 장기연체채권 소각

[헤럴드경제=한영대 기자] 태광그룹이 금리 인상에 따른 중·소 협력사와 취약계층의 금융 부담을 덜어주기 위해 계열사별로 다양한 금융 지원에 나선다.

태광산업은 20일 오후 서울 중구 장충동 본사에서 우리은행과 ‘협력사 금융지원을 위한 상생대출 협약’을 체결했다고 21일 밝혔다. 이번 협약으로 상생대출 재원을 100억원에서 500억원으로 늘리고, 업체별 대출 한도를 5억원에서 10억원으로 확대했다.

상생대출은 태광산업이 금융기관과 협약을 통해 가입한 정기예금 이자를 재원으로, 협력사의 대출 금리를 인하해 주는 프로그램이다. 2020년 신한은행과 상생협력 협약을 체결한 뒤 올해로 7년째 지원을 이어오고 있다.

이번 상상대출 지원 대상은 태광산업 협력사 121개사다. 이들 협력사가 전국의 신한·우리은행 지점에서 대출을 받을 경우 대출 금리가 각각 3.16%포인트, 3.59%포인트 감면된다. 지난달 말 기준 협력사 15곳이 61억5000만원의 상생대출을 이용하고 있다.

정인철 태광산업 공동 대표이사는 “이번 협약을 통해 중·소 협력사들이 보다 나은 조건으로 필요한 자금을 지원받고 경영 안정성과 경쟁력을 높이는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다”며 “단순한 금융지원에 그치지 않고 중·소 협력사와의 신뢰를 더욱 공고히 하며 함께 성장하는 상생의 기반이 되기를 바란다”고 말했다.

한편, 태광그룹 금융계열사인 고려·예가람저축은행은 금융취약계층의 재기를 지원하기 위해 269억원 규모의 장기연체채권을 소각한다. 은행별로는 고려저축은행 263억원, 예가람저축은행 6억원이다.

양사는 연체 기간, 상환 여력, 회수 가능성, 차주의 경제적 상황 등을 종합적으로 검토해 채무 부담 완화가 실질적인 회복 지원으로 이어질 수 있는 채권을 중심으로 소각 대상을 선정했다.

고려저축은행 관계자는 “금융취약계층에게 재기의 희망을 주기 위해 장기연체채권을 매각하지 않고 소각하기로 했다”며 “이들이 고금리와 추심의 부담에서 벗어나 정상적인 금융생활로 복귀하는 데 도움이 됐으면 한다”고 말했다.