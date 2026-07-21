[헤럴드경제(경산)=김병진 기자](재)경북테크노파크와 대구지방조달청은 20일 대구지방조달청 3층 대회의실에서 ‘지역 중소기업의 공공조달시장 진입과 성장지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이날 협약식에는 경북테크노파크 하인성 원장 등 관계자 3명과 대구지방조달청 윤경자 청장 등 관계자 4명이 참석했다.

협약에 따라 양 기관은 경북도 지역 중소기업의 공공조달시장 진입 및 성장 지원, 공공조달 제도 설명회와 맞춤형 상담회 등 공동 운영, 지역 조달기업 홍보 및 판로 확대 지원 등 다양한 분야에서 협력을 강화한다.

윤경자 대구지방조달청장은 “우수한 기술은 시장과 연결될 때 비로소 경쟁력이 된다”며 “이번 협약이 지역기업의 기술력을 공공조달시장으로 이어주는 든든한 연결고리가 되길 기대한다”고 밝혔다.

하인성 경북테크노파크 원장은 “대구지방조달청과의 긴밀한 협력을 통해 기업 발굴 및 신시장 개척의 장을 열 수 있도록 아낌없는 지원을 하겠다”고 말했다.