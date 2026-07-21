[헤럴드경제=정대한 기자 여름 휴가철을 맞아 바닷가를 찾는 외국인 관광객이 늘어난 가운데 해안가의 편의점 매장이 높은 성장세를 보이고 있다.

21일 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25가 지난 1일부터 19일까지 위챗페이·알리페이 등 외국인 결제수단 이용 데이터를 분석한 결과, 강릉·속초·해운대·제주 등 전국 해안가 등 관광지 매장 100여 곳의 외국인 결제 매출이 전년 동기 대비 136.9% 증가한 것으로 집계됐다.

외국인 관광객들은 생수와 음료 등 더위를 식혀주는 상품을 가장 많이 구매했다. 허기를 달랠 수 있는 라면·우유·스낵의 판매도 많았다. 튜브·물안경·모자·장난감 등 물놀이용품도 많이 팔렸다.

매출 증가는 방한 외국인 관광객이 늘어난 영향으로 풀이된다. GS25의 올해 상반기 전체 외국인 결제 매출도 전년 동기 대비 60.2% 증가했다.

지역별 외국인 결제 매출은 서울 명동이 가장 높았다. 홍대와 제주가 뒤를 이었다. 부산∙전주∙수원∙경주 등 지역 거점 관광도시에서도 매출이 두드러졌다.

올해 외국인 관광객이 가장 많이 구매한 상품은 바나나우유·그릭요거트·얼음컵·감동란·참깨라면·불닭볶음면·허니버터아몬드 등이었다. SNS(사회관계망서비스)를 중심으로 화제를 모으고 있는 K-푸드를 비롯해 교통카드와 유심(USIM) 등 입국 직후 필요한 상품도 인기였다.

GS25는 결제 혜택과 편의 서비스를 강화한다. 현재 편의점 업계 단독으로 위챗∙유니온페이 결제 프로모션을 운영 중이다. 외국인 방문이 많은 점포를 중심으로 부가세 즉시 환급(택스리펀드) 서비스와 외화 환전 키오스크도 운영하고 있다. 상반기 부가세 즉시 환급 서비스와 외화 환전 키오스크 이용률은 전년 동기 대비 각각 354.6%, 20.2% 증가했다.