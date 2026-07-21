[헤럴드경제=박연수 기자] 무신사는 소상공인시장진흥공단과 한국중소벤처기업유통원이 추진하는 ‘2026년 소공인 판로개척지원사업’ 민간협업형(Track1) 협업기관에 선정됐다고 21일 밝혔다.

무신사는 패션·뷰티 분야 소공인을 대상으로 제품 기획과 생산, 브랜딩, 마케팅, 온오프라인 판로 개척, 글로벌 진출 등 전 과정을 지원하는 단계별 성장 프로그램을 운영한다. 패션과 뷰티 분야의 유망 브랜드가 참여한다.

패션 분야는 동대문 제조 클러스터와 인접한 ‘무신사 스튜디오 동대문점’을 활용해 상품 기획과 샘플 제작, 촬영, 판매 준비 등을 지원한다. 기획전과 상품 추천 광고, 할인 쿠폰을 제공해 온라인 판로 확대도 돕는다.

뷰티 분야는 화장품 ODM(연구·개발·생산) 기업 코스맥스와 협업한다. 무신사는 판로 확대를 돕는다. 하반기에는 성수동에서 열리는 ‘무신사 뷰티 페스타’에서 코스맥스와 함께 뷰티 소공인 전용 팝업스토어를 운영한다.

지원 프로그램은 3단계로 운영된다. 1단계에서는 제품 기획과 생산, 품질관리 등을 지원한다. 2단계에서는 온라인 플랫폼 입점과 기획전, 마케팅을 통해 판로를 확대한다. 3단계에서는 우수 소공인을 선발해 글로벌 플랫폼 입점과 마케팅 등을 지원한다.

무신사 관계자는 “이번 사업을 통해 소공인들이 온오프라인에서 안정적인 판로를 개척하는 것은 물론, 나아가 글로벌 시장에서도 도약할 수 있도록 체계적인 육성을 지원할 것”이라고 말했다.