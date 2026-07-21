[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 이준영이 육군 현역으로 병역 의무를 이행한다.

21일 이준영은 육군 현역으로 입대해 국방의 의무를 시작한다. 훈련소 입소는 별도의 공식 행사 없이 비공개로 진행될 예정이다.

앞서 이준영은 손편지로 직접 입대 소식을 전했다. 당시 그는 “다시 인사드리는 날까지 모두 건강하시고, 각자의 자리에서 행복하고 의미 있는 시간을 보내길 진심으로 소망한다”라고 전했다.

이어 소속사를 통해서도 “건강히 잘 다녀오겠다. 내 후년 겨울에 봬요! 미리 메리 크리스마스, 해피 뉴이어”라고 재치 있는 감사 인사를 남겼다.

2014년 그룹 유키스 멤버로 데뷔한 이준영은 가수와 배우를 오가며 활발한 활동을 펼쳤다. 지난 2017년 드라마 ‘부암동 복수자들’을 시작으로 배우로서 본격적인 변신에 나선 그는 꾸준한 작품 활동을 통해 대중에게 존재감을 알렸다.

특히 최근 방송된 JTBC 드라마 ‘신입사원 강회장’에서는 황준현과 강용호 회장의 영혼이 공존하는 1인 2역을 안정적으로 소화하며 호평을 이끌었다. 또 입대 전에는 tvN 새 드라마 ‘포핸즈’ 촬영도 모두 마쳤다. 군 복무 기간에도 작품을 통해 시청자들과 만날 예정이다. ‘포핸즈’는 다음 달 29일 첫 방송을 앞두고 있다.