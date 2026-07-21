[헤럴드경제=손미정 기자] 올해 넷플릭스를 통해 공개 예정인 이창동 감독의 신작 ‘가능한 사랑’이 토론토국제영화제에 초청됐다.

넷플릭스는 영화 ‘가능한 사랑’이 오는 9월 열리는 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청됐다고 밝혔다.

‘가능한 사랑’은 ‘초록물고기’(1997), ‘박하사탕’(2000), ‘오아시스’(2002), ‘밀양’(2007), ‘시’(2010), ‘버닝’(2018)의 이창동 감독이 8년 만에 선보이는 신작이다. 해고노동자와 그의 아내 그리고 다큐멘터리 감독과 그녀의 남편, 두 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 삶과 숨은 욕망을 마주하는 이야기를 그린다.

영화는 전도연, 설경구, 조인성, 조여정 등 한국을 대표하는 배우들의 만남으로도 기대를 모은다.

‘밀양’으로 제60회 칸 영화제 여우주연상을 수상한 전도연이 ‘미옥’ 역으로 이창동 감독과 다시 한 번 호흡을 맞추고, 설경구는 ‘박하사탕’, ‘오아시스’에 이어 ‘호석’ 역을 통해 또 한번 이창동 감독과 만난다. 전도연과 설경구의 네 번째 호흡이기도 하다.

또한 ‘미옥’과 ‘호석’과는 정반대의 삶을 살아온 부부 ‘상우’와 ‘예지’ 역은 조인성과 조여정이 맡는다.

한편 토론토영화제는 베니스, 칸, 베를린과 어깨를 나란히 하는 세계 4대 영화제 중 하나다. 이번에 ‘가능한 사랑’이 초청된 스페셜 프레젠테이션 섹션은 전 세계적으로 주목 받는 배우, 감독의 신작을 소개하는 부문으로 대중성과 예술성을 두루 갖춘 작품들을 조명한다.

영화 ‘기생충’, ‘헤어질 결심​’, ‘밀정’, ‘아가씨​’ 등이 초청된 바 있으며 지난해 개최된 제50회 토론토영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에는 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’가 초청된 바 있다.

카메론 베일리 토론토영화제 집행위원장은 “‘가능한 사랑’은 부부 관계와 계급, 그리고 영화 그 자체를 깊이 있게 탐구하는 강렬한 작품”이라며 “이창동 감독은 압도적인 힘과 놀라운 섬세함을 동시에 지닌 예술가다. 이 작품은 동시대 가장 위대한 영화감독으로서 그의 명성을 다시 한번 공고히 증명해 보인다”며 초청 이유를 전했다.