지난 3주간의 활동 마무리…7대 분야 70개 공약사업 검토 주민과 전문가 의견 반영해 오는 9월 민선9기 공약사업 확정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 16일 오후 민선9기 공약사업의 완성도를 높이기 위해 운영한 중랑동행 비전위원회의 해단식을 개최, 지난 3주간의 활동을 마무리했다.

비전위원회는 공약사업의 타당성과 실현 가능성을 검토, 구민의 관점에서 공감할 수 있는 정책을 마련하기 위해 지역 주민과 교육·경제 등 각 분야 전문가 30명으로 구성됐다. 주민과 전문가의 다양한 의견을 정책에 반영해 민선9기 공약의 완성도를 높이는 역할을 수행했다.

활동 기간에는 ▷행복도시(교육·복지) ▷자족도시(경제·도시개발·교통) ▷매력도시(문화·주거환경·걷기 좋은 도시) 등 3개 분과로 나뉘어 7대 분야 70개 공약사업을 검토하고 다양한 의견을 제시했다.

위원회가 제안한 개선사항과 건의사항은 총 75건이다. 구는 이를 바탕으로 관련 부서의 검토를 거쳐 오는 9월 민선9기 공약사업을 최종 확정하고, 11월에는 공약실천계획을 수립할 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “비전위원회를 통해 구민과 전문가의 다양한 의견을 모아 민선9기 중랑의 대도약을 위한 청사진을 함께 그릴 수 있었다”며 “앞으로도 구민의 목소리를 구정에 적극 반영해 실효성 있는 정책을 추진해 나가겠다”고 말했다.