경제 동화 읽기부터 영어 신문 토론까지…눈높이 맞춤형 구성 돈 관리 기초, 주식과 무역 등 필수 경제 분야를 영어로 배운다 초등학교 1~6학년 대상…오는 22일부터 참여자 120명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 조유진)가 초등학생들이 경제 지식을 쌓고 글로벌 역량을 강화하기 위해 ‘어린이 영어경제교실’을 개최하고 22일부터 참여자를 모집한다.

‘어린이 영어경제교실’은 급변하는 글로벌 경제 환경 속에서 아이들이 차세대 경제 리더로 성장할 수 있도록, 경제 교육에 영어를 접목해 마련된 프로그램이다.

이번 교육은 지수희 전 한국경제TV 기자와 홍성진 매일경제TV 앵커를 비롯한 영어경제교육 전문강사가 진행하며, 풍부한 현장 경험을 바탕으로 아이들의 눈높이에 맞춘 쉽고 재미있는 수업을 만들어 나갈 예정이다.

교육은 1‧2교시로 나누어 진행된다. 1교시는 경제 원리를 이야기로 쉽게 풀어낸 경제동화 읽기와, 저금통 꾸미기 등 활동으로 아이들의 흥미를 유발한다. 2교시에는 세계의 주요 이슈가 담긴 영어 경제 신문을 읽고 함께 토론하는 시간을 가져 세계 경제 흐름을 바라보는 안목을 기른다.

교육 내용은 ▷화폐의 개념과 현명한 돈 관리 기법 ▷수요와 공급, 가격의 형성 원리 ▷창업과 기업의 역할 ▷생산과 국제 무역의 이해 ▷주식 시장의 기초 등 현대 사회를 살아가는 데 꼭 필요한 주제들로 구성됐다.

신청은 22일부터 선착순으로 진행되며. 여의도브라이튼도서관 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있다.

모집 대상은 지역 내 초등학교 1학년부터 6학년까지, 총 120명의 어린이들을 모집한다. 교육은 8월 11일과 8월 14일에 여의도브라이튼 도서관에서 진행된다.

조유진 영등포구청장은 “우리 어린이들이 합리적인 경제 습관을 기르고 세계 시장을 바라보는 안목을 넓히는 좋은 계기가 되길 바란다”며 “아이들의 성장을 돕는 다채롭고 유익한 교육 프로그램을 지속적으로 마련해 나가겠다”고 전했다.