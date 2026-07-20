다산성곽길 초입~팔각정, 1050m 구간 새 단장 걷기 좋은 산책로 조성, 성벽 가리던 수목 제거 안내표지판·휴게공간 정비…찾기 쉽고 머물기 편해져

[헤럴드경제=박종일 선임기자]한양도성 남산 구간인 다산성곽길이 한층 걷기 좋은 산책길로 거듭났다.

서울 중구(구청장 김길성)는 지난 4월 착공한 ‘다산성곽길 감성가로 조성공사’를 마무리했다고 20일에 밝혔다.

새 단장을 마친 구간은 장충체육관 뒤편 다산성곽길 초입부터 동호로17길을 따라 다산팔각정까지 이어지는 약 1050m다. 구는 노후 보행로와 수목을 정비하고. 안내사인과 휴게공간도 새롭게 마련했다.

먼저, 성곽길 풍경이 한층 시원하고 깔끔해졌다. 도심 전경과 성곽을 가리던 수목을 말끔히 정리해 성곽의 모습을 선명하게 감상할 수 있다. 수목을 정리한 자리에는 남산의 자연과 어우러지는 자생 초화류 1만여 본을 다채롭게 심어 계절의 정취를 더했다.

걷는 길도 한결 편안해졌다. 울퉁불퉁했던 판석 산책로를 평탄하게 다듬고 새로 포장했다. 보행에 불편을 주던 벤치와 시설물은 정돈하고, 휴게공간도 새롭게 꾸며 여유롭게 풍경을 즐길 공간도 더했다.

길 찾기도 쉬워졌다. 성곽길 주요 진입부에는 관문형 사이니지와 유도사인을, 길 곳곳에는 바닥형 안내사인 22개를 설치했다. 처음 찾는 방문객도 성곽길 입구와 이동 방향을 쉽게 알아볼 수 있다.

구는 한양도성의 역사적 가치를 지키는 데도 각별히 공을 들였다. 세계유산 등재를 추진 중인 만큼 전문가 자문을 거쳐 문화유산 원형 보존을 최우선에 두고 공사를 진행했다. 성곽은 고스란히 지키면서 주변 경관과 보행환경을 세심하게 정비했다.

다산성곽길은 조선 시대의 다양한 축성 기법과 ‘각자성석’ 등 600년 역사의 흔적을 품은 곳이다. 성곽을 따라 걸으며 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있고, 남산자락숲길과도 이어진다. 고즈넉한 다산성곽도서관까지 자리해 역사와 자연, 문화를 한 번에 즐길 수 있다. 매년 ‘다산성곽길 예술문화제’가 열리는 중구의 대표 명소이기도 하다.

김길성 중구청장은 “다산성곽길은 600년 역사의 숨결과 남산의 자연, 서울의 풍경을 함께 만날 수 있는 매력적인 공간”이라며 “새롭게 단장한 성곽길이 더 많은 시민과 관광객에게 사랑받는 서울의 대표 산책명소로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.