공사 ‘또타지하철 앱’ 인프라 활용 서울 도시철도 지연 정보 통합 안내 체계 마련 ‘또타지하철 앱’ 하나로 1~9호선, 우이신설선 지연 정보 확인 가능… 글로벌 앱에도 적용 우이신설선 시작으로 도시철도 열차지연장애 플랫폼 본격 운영, 협력기관 확대 지속 노력

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사는 서울 도시철도 이용 시민들의 편의를 위해 공식 앱 ‘또타지하철 앱’을 활용한 ‘열차지연장애 플랫폼’을 구축하고 본격적인 운영에 나선다고 밝혔다.

서울 도시철도 이용 시민들은 1~9호선 이외 노선의 열차 지연 정보를 각 기관의 홈페이지에서 직접 찾아야 하는 불편이 있었으나 이번 열차지연장애 플랫폼 구축으로 열차 지연 정보를 한 곳에서 제공받게 되었다.

사용자는 또타지하철 앱 설정에서 원하는 노선의 알림 수신을 직접 선택하여 맞춤형 운행 알림 정보를 제공받을 수 있다.

이 플랫폼은 별도 예산 없이 기존 또타지하철 앱 서비스 고도화를 통해 각 운영기관의 관제센터가 직접 메시지를 발송할 수 있도록 설계했다. 기존 시스템의 개선을 통해 행정 효율성을 높이면서도 도시철도 이용 시민에게는 일상 맞춤형 안내 서비스를 실시간으로 제공할 수 있게 되었다.

각 운영기관은 지연·장애 정보를 입력만 하면 또타지하철 앱이 시민에게 전달한다. 현재 공사가 안정적으로 운영 중인 ‘앱 기반 시민안전 알림 체계’를 수도권 전체 철도 운영기관에 개방하는 것이다.

국내 거주 외국인과 외국인 관광객을 위한 공사의 세심한 노력도 이어졌다. 지난 5월 시작한 또타지하철 글로벌 앱 서비스에도 이번 열차지연장애 플랫폼 서비스가 확대 적용됐다. 열차 화재, 고장, 지연 등 국내 거주 외국인 또는 여행객에게 필요한 정보가 AI 기반 실시간 번역을 통해 3개 국어(영·중·일)로 제공된다.

글로벌 앱 서비스에서는 앱을 통한 알림 외에도 ‘노선 현황(Status)’ 메뉴를 통해 노선별 지연 상황을 실시간으로 확인할 수 있다.

열차지연장애 플랫폼 서비스는 우이신설선에서 먼저 운영을 시작한 뒤 단계적으로 다른 도시철도 노선으로 확대해 나갈 계획이다.

공사 공식 앱 ‘또타지하철 앱’은 구글 플레이스토어와 원스토어, 애플 앱스토어에서 ‘또타지하철’을 검색해 내려받을 수 있다.

글로벌 앱은 ‘Seoul Subway – Official App.’으로 서비스하고 있다.

정종엽 서울교통공사 경영지원실장은 “열차지연장애 플랫폼 구축을 통해 서울 도시철도 이용 승객이라면 누구나 손쉽게 맞춤형 정보를 받을 수 있게 되었다”며 “도시철도 운영기관들과 협력 체계 확대를 통해 또타지하철 앱이 서울 도시철도의 이용 승객에게 도움이 되는 일상 필수 앱으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.