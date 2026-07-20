고속도로 휴게소서 국내 총책 등 17명 검거 신발 밑창 필로폰 숨긴 밀반입책 공항서 덜미

[헤럴드경제=정주원 기자] 캄보디아에서 국내로 필로폰을 밀반입해 유통한 조직이 경찰에 적발됐다.

서울 중랑경찰서는 캄보디아에서 다량의 필로폰을 국내로 밀반입해 판매한 국내 유통 총책·판매책·투약 사범 등 17명을 마약류관리법 위반 등의 혐의로 검거했다고 20일 밝혔다. 이 가운데 11명은 구속, 6명은 불구속 송치했다.

경찰은 수사 과정에서 시가 약 103억원 상당의 필로폰 약 3.2㎏, 신종 마약 ‘왁스’ 234g, 대마 349g을 압수했다. 이중 필로폰은 10만여명이 동시에 투약할 수 있는 분량이다.

수사는 지난 3월 17일 접수된 마약 의심 112 신고로부터 시작됐다. 경찰은 필로폰 투약 피의자를 검거한 뒤 유통 경로를 역추적해 국내 판매 조직을 추적했다. 이후 약 2개월간의 수사 끝에 지난 5월 29일 고속도로 휴게소 주차장에서 경찰의 추적을 피해 도주하던 국내 유통 총책 40대 남성 A씨를 검거하고, 차량 트렁크에서 보관 중이던 필로폰 약 2㎏을 압수했다.

경찰은 총책 검거 이후에 말레이시아 국적 여성 밀반입책 2명 가운데 1명이 재입국한다는 첩보를 입수했다. 이후 인천국제공항경찰대와 공조해 운동화 밑창에 필로폰 500g씩 총 1㎏을 숨겨 국내로 반입하려던 20대 외국인 여성을 입국 현장에서 검거했다.

검거된 피의자 가운데 국내 유통 총책 A씨는 지난 6월 1일 구속돼 6월 8일 송치됐으며 밀반입책인 외국인 여성은 지난 7월 10일 구속된 뒤 7월 15일 검찰에 넘겨졌다. 이 밖에도 국내 판매 상선과 중간 판매책·알선책·판매책 등 유통 조직 관계자들이 잇따라 구속 송치됐다.

중랑경찰서 관계자는 “캄보디아 현지에서 국내에 필로폰을 공급한 피의자와 아직 검거하지 못한 유통책에 대해서도 수사를 이어가고 있다”며 “관세청 등 마약 단속 관계기관과 긴밀히 공조해 해외 마약 밀반입과 국내 유통망을 끝까지 추적하고 마약류가 국내에 유통되지 않도록 수사력을 집중하겠다”고 밝혔다.