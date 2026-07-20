지역사회 헌신한 자원봉사자 46명·5개 단체 표창 수여...생활 속 자원봉사 확대 위해 ‘에너지 절약 챌린지’ 등 다양한 참여 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 지난 15일 2026년 2분기 우수자원봉사자(단체) 표창 수여식을 개최했다.

이번 수여식에서는 지역사회를 위해 헌신한 우수 자원봉사자 46명과 자원봉사단체 5개 단체에 표창을 수여하고 노고를 격려했다. 수상자들은 경로식당 배식 봉사, 취약계층 반찬 나눔, 망우역사문화공원 묘역 환경정비, 이미용 봉사 등 다양한 분야에서 꾸준한 봉사활동을 펼치며 이웃과 지역사회를 위해 나눔을 실천해 왔다.

구는 자원봉사자들의 헌신에 감사하고 자긍심을 높이기 위해 우수자원봉사자 표창 및 메달 수여, 공공시설 이용료 20~50% 감면 등 예우 정책을 추진하는 한편, 자원봉사DAY 운영, 농촌 일손돕기, 신규·전문봉사자 교육, 연합가족봉사단 확대 운영 등 다양한 자원봉사 활성화 사업도 추진하고 있다.

이러한 노력에 힘입어 지난해 자원봉사 참여 인원은 전년보다 증가한 1만 2,085명을 기록했다.

이와 함께 생활 속 자원봉사 참여를 확대하기 위해 ‘끄고, 뽑고, 살리고! 오늘부터 에너지 다이어트’ 에너지 절약 챌린지를 8월 31일까지 운영한다.

이번 챌린지는 대중교통 이용, 미사용 전자기기 전원 차단, 계단 이용, 여름철 실내 적정온도(26℃) 유지, 에어컨과 선풍기 함께 사용, 불필요한 메일 삭제 등 일상 속 에너지 절약 실천 과제 6가지 가운데 4가지를 수행하는 방식으로 진행된다. 참여자는 활동 사진을 제출하면 봉사시간 1시간을 인정받을 수 있어 자원봉사와 환경보호를 함께 실천할 수 있다.

류경기 중랑구청장은 “지역사회를 위해 묵묵히 헌신해 온 자원봉사자 여러분의 노고에 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 자원봉사자들이 자부심을 가지고 활동할 수 있도록 지원을 확대하고, 누구나 일상에서 쉽게 참여할 수 있는 다양한 자원봉사 프로그램을 지속적으로 마련하겠다”고 말했다.