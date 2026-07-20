中민항기 불시착 때 외무부 아주국장 전 코리아헤럴드·내외경제신문 회장

중국 민항기 불시착 사건 당시 외무부 아주국장으로 수교 전인 중국 측과 외교협상을 주도한 김병연(사진) 전 노르웨이 대사(전 코리아헤럴드·내외경제신문 회장)가 19일 별세했다. 향년 95세.

전남 순천에서 태어난 고인은 순천고, 서울대 사학과를 졸업한 뒤 1957년 외무부에서 외교관 생활을 시작했다. 1965년 한일조약 체결 당시에는 일본대사관 3등 서기관으로 실무 협상에 참여했다. 아주국장이던 1983년 5월 중국 민항 296편이 강원도 춘천 미군기지에 불시착했을 때 중국 측과의 협상 실무를 총괄했다. 당시 한국 측 수석대표는 공로명(1932∼2026) 장관이었다. 수교 전이었는데도 양국 국호를 명기한 각서를 교환하는 성과를 거뒀다. 이는 1992년 한중 수교로 이어진 것으로 평가된다.

같은 해 10월 전두환 당시 대통령의 버마(현 미얀마) 방문 때 공식 수행원에 포함됐지만, 북한의 아웅산 테러 직전에 양국 공동 성명 작성차 행사장에 늦게 도착한 덕분에 목숨을 건졌다. 이후 우루과이·노르웨이 대사를 역임했다.

퇴직 후에는 코리아헤럴드·내외경제신문 회장과 ‘임진정유 동북아평화재단’ 초대 이사장을 지냈다.

유족은 부인 최정심씨와 2남1녀(김현종 전 국가안보실 2차장·현용·미형씨), 사위 윤석범 전 크레디스위스 이사 등이 있다. 빈소는 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실, 발인 22일.

조범자 기자