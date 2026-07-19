21일까지 30∼120㎜ 이상 예보

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주 지역에 강하고 많은 비가 내렸다 그치기를 반복하고 있다.

19일 광주지방기상청에 따르면 전날부터 이날 오전 7시까지 누적 강수량은 담양 103㎜, 나주 58.5㎜, 남구 55㎜, 동구 조선대 47.5㎜, 서구 풍암 43.5㎜, 구례 43㎜, 영암 시종 45㎜, 곡성 옥과 29㎜ 등이다.

담양 53㎜, 목포 36.1㎜, 영암 시종 31.5㎜ 등 일부 지역에는 시간당 30∼50㎜가 넘는 강한 비가 내렸다

현재까지 인명 피해는 없지만, 도로 물 고임 등으로 인한 소방 당국의 안전 조치가 총 7건 이뤄졌다.

내장산과 월출산, 지리산 국립공원은 부분 통제 중이다.

장성군 장성읍 진원면 장안리 일대에는 전날 오후 11시 40분께부터 정전으로 인접 주택 등 400여 가구가 불편을 겪고 있다.

한국전력공사는 나무가 쓰러져 전선을 덮치면서 고압 전력선이 끊어진 것으로 보고 있으며, 복구작업을 벌이고 있다.

호우주의보는 모두 해제됐지만 오는 21일까지 30∼120㎜ 이상의 비가 내릴 것으로 기상청은 내다봤다.

기상청 관계자는 “이미 많은 비가 내린 가운데, 강하고 많은 비로 피해가 우려되니 안전사고와 시설물 관리에 유의해달라”고 당부했다.