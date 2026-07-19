대피소에 매트리스·속옷·호물품…아침~저녁식사 현장 소방대원에겐 생필품·간식·방진마스크 제공

[헤럴드경제=정찬수 기자] 인천 석남동 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생한 가운데 쿠팡이 지역 주민과 소방관 대상으로 긴급 구호 물품 지원에 나섰다고 19일 밝혔다.

쿠팡은 화재 발생으로 지역 주민 대피소가 꾸려진 인천 신현초등학교에 전날 저녁부터 구호물품을 지원하고 있다. 매트리스 100개, 속옷 100여점, 물티슈·화장지 수백개, 컵라면 500개 등을 대피소에 전달했다. 이날부터 대피소 주민들에게 식사도 제공한다.

쿠팡은 긴급 구호거점으로 2000세트 규모의 구호물품을 비축한 세종 풀필먼트센터에서 18일 밤 구호물품 200세트를 대피소 인근 쿠팡 물류시설에 비축했다. 긴급구호 물품은 차렵이불·베개·수건·양말부터 압축 물티슈·치약·칫솔·비누·접이식 3단 매트리스 등으로 구성됐다. 현장에 상주하는 소방대원들을 위해 칫솔과 충전기 등 생필품과 간식·음료 등도 실시간으로 지원 중이다.

쿠팡풀필먼트서비스 정종철 대표는 전날 입장문을 내고 “소방관분들의 안전을 최우선으로 삼아 현장에서 진행되고 있는 소방활동 등을 적극 지원하는 것은 물론 관계 당국의 조사에도 적극 협조하겠다”며 “화재로 인해 어려움을 겪고 계시는 지역 주민 여러분에 대한 지원도 이어가겠다”고 전했다.