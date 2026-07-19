[헤럴드경제=정찬수 기자] 경북 북부에 쏟아진 집중 호우가 일시적으로 잦아들었지만, 기상청이 이날 오후까지 최대 80㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보하면서 추가 피해 우려가 커지고 있다.

19일 연합뉴스와 경북 의성군에 따르면 전날 밤부터 이어진 폭우로 진입로가 유실된 단촌면 구계2리에서는 복구공사가 한창이다. 군은 전기·수도·통신 복구를 관계기관에 요청했다. 다만 아직 본격적인 시설 복구 인력은 투입되지 않았다.

이날 오후 1시 기준 의성군에서는 침수 우려로 주민 55세대 162명이 대피했다. 일부는 귀가했지만, 구계1·2리 이재민 등은 아직 귀가하지 못한 채 의성 종합체육관으로 이동했다. 군은 마을순찰대원과 공무원 등 465명을 투입해 산사태 취약지역과 침수우려지역 예찰 활동을 이어가고 있다.

군은 이날 오전 2시부터 비상근무 1단계를 가동하고 안계배수장 배수펌프 가동, 산사태 취약지역 점검에 나섰다. 캠핑장 이용객 120명은 차량 23대를 이용해 모두 귀가 조치했다. 농작물과 농업시설 피해도 조사 중이다.

안동시도 상황은 비슷하다. 시 관계자는 “현재는 복구 단계라고 보기 어렵다”며 “오늘과 내일은 피해 현황을 집계하고 있으며, 현장에 흘러내린 토사를 그때그때 치우는 응급조치 수준”이라고 말했다.

폭우는 작년 3월 대형 산불 피해지역에도 상처를 남겼다. 안동시 일직면 귀미1리에서는 산불 이재민을 위해 설치한 임시주택이 급류에 떠밀리면서 인근 주택 담벼락을 뚫고 밀려드는 피해가 발생했다.

기상청은 이날 오후까지 대구·경북에 30~80㎜의 비가 더 내릴 것으로 예보했다. 경북지역 호우특보는 이날 오전 6시 모두 해제됐다. 하지만 김천과 안동, 영주, 의성, 예천, 봉화에는 산사태 주의보가 발효 중이다. 산림청도 경북 지역 산사태 위기경보를 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 상향했다.