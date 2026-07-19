- 지난 30년간 한-유럽 연구협력 가교 역할 수행 - 글로벌 연구, 기술사업화, AI 플랫폼 비전 제시

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과 유럽 글로벌 연구협력 가교 역할을 수행해온 한국과학기술연구원(KIST) 유럽연구소가 설립 30주년을 맞아 새로운 글로벌 연구협력 거점으로의 도약을 다짐했다.

KIST 유럽연구소는 17일(현지시간) 독일 자를란트주 자르브뤼켄 시청에서 30주년 기념식을 개최하고, 새 비전을 선포했다.

이날 행사에서는 KIST 유럽연구소가 호라이즌 유럽(Horizon Europe)을 중심으로 한-EU 연구협력에서 중추적인 역할을 수행해 온 점과 이를 지속적으로 지원해 온 KIST 본원의 기여를 높이 평가, 오상록 KIST 원장에게 자를란트주 공로훈장이 수여됐다.

1996년 독일 자르브뤼켄에 설립된 KIST 유럽연구소는 대한민국 최초이자 유럽 내 유일한 해외 연구 협력 거점이다. 1966년 대한민국 산업화를 견인하기 위해 설립된 KIST가 국가 발전을 위한 ‘첫 번째 다리’였다면, KIST 유럽연구소는 대한민국 과학기술을 유럽과 연결하는 ‘두 번째 다리’로서 지난 30년간 한-유럽 연구협력의 글로벌 전진기지 역할을 수행해 왔다.

설립 초기 독일 정부와 자를란트주의 지원을 바탕으로 연구 기반을 구축한 KIST 유럽연구소는 세계 주요 연구 기관과 국제공동연구를 지속적으로 확대하며 협력 네트워크를 넓혀왔다. 최근에는 유럽 최대 연구혁신 프로그램인 호라이즌 유럽과 국내 연구 기관을 잇는 핵심 가교 역할을 재정립했으며, 2025년 우리나라의 준회원국 참여 이후 최초로 호라이즌 유럽 연구과제를 수주하는 성과를 거뒀다. 또한 과학기술정보통신부 글로벌 전략거점센터(G-KIC)로 지정되어 우리 연구자와 기업의 유럽 연구개발 및 기술사업화를 지원하는 핵심 거점으로 역할을 확대하고 있다.

KIST 유럽연구소는 창립 30주년을 계기로 새로운 슬로건 ‘BRIDGE to YOU’를 발표하고 앞으로의 30년을 위한 비전도 제시했다. 연구소는 ▷한-EU 공동연구를 선도하는 ‘Research Bridge’ ▷국내 기업의 유럽 진출과 기술사업화를 지원하는 ‘Innovation Gateway’ ▷AI 기반 연구혁신을 이끄는 ‘AI-Platform’으로서의 역할을 강화해 글로벌 연구협력 허브로 도약하겠다는 계획이다.

오상록 KIST 원장은 “지난 30년간 축적한 연구 역량과 현지 네트워크를 바탕으로 대한민국과 유럽의 글로벌 협력 가교로서 더욱 크게 도약할 수 있을 것”이라며 “KIST 유럽연구소가 앞으로도 세계 최고 수준의 연구 기관과 협력을 확대하고, 글로벌 공동연구와 기술혁신을 선도하는 연구 거점으로 성장해 세계와 미래를 잇는 새로운 다리가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

김진상 KIST 유럽연구소장은 “지난 30년의 가장 큰 성과는 대한민국과 유럽의 다양한 파트너들과 함께 쌓아온 신뢰”라며 “THE Bridge Center를 중심으로 국제공동연구를 활성화하고 첨단바이오·에너지환경·AI융합 분야의 미래 핵심기술 연구를 확대해 대한민국과 유럽을 잇는 가장 신뢰받는 연구협력의 가교로 거듭나겠다”고 전했다.