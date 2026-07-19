[헤럴드경제=김보영 기자] 경북 경산에서 친구를 잔혹하게 살해한 뒤 도주하던 정재환(24)과 현장에서 마주치고도 반대 방향으로 차를 돌린 순찰차의 모습이 폐쇄회로(CC)TV 영상에 확인돼 논란이 일고 있다.

18일 뉴시스에 따르면 사건 당일인 지난 4일 오전 4시25분쯤 경찰 순찰차는 온몸에 피를 묻힌 채 알몸으로 거리를 배회하던 정재환(24)과 마주쳤다.

당시 순찰차를 발견한 정재환은 멈칫하더니 경찰을 향해 손까지 흔들며 반대 방향으로 조깅하듯 달아났다. 이를 본 경찰은 순찰차에서 내리는 듯 하다가, 다시 차 문을 닫고 차를 돌려 정재환을 쫒았다.

정재환은 약 50m의 인도를 따라 뛰다가, 인도 끝 지점에서 왼쪽으로 달아났다. 그러나 한발 늦게 오던 순찰차는 정재환이 달아난 방향과는 반대 방향인 오른쪽으로 우회전을 했다. 이 과정에서 경찰이 차량에서 내려 정재환을 추격했는지는 확인되지 않았다.

유족 측은 “아파트로 돌아온 정재환이 난투극을 벌여 추가 피해자가 발생할 수 있었던 상황”이라며 “순찰차가 길거리에서 가해자와 정면으로 마주쳤는데 왜 즉시 하차해 제압하지 않았는지 이해할 수 없다”고 분통을 터뜨렸다.

이에 대해 경북경찰청 관계자는 뉴시스에 “당시 순찰차량이 우회전한 것은 도주하는 피의자를 못봐서가 아니라 예상도주 경로를 차단하기 위한 상황 판단에 따른 것”이라고 해명했다.

정재환은 지난 4일 오전 4시쯤 경산시 하양읍 자신의 아파트에서 함께 술을 마시던 친구를 흉기로 수 십 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

범행 직후 그는 온몸에 피를 묻힌 채 인근 편의점 등을 돌아다닌 뒤 다시 집으로 돌아와 체포됐다. 정재환은 경찰 조사에서 ‘술에 취해 기억이 나지 않는다’며 범행 경위를 구체적으로 진술하지 않은 것으로 알려졌다.

유족 측은 정재환에게 시체손괴 혐의를 추가해 달라며 고소장을 제출했고, 경찰은 해당 내용을 별건으로 수사할 방침이다.