주된 일자리 평균 퇴직연령 52.9세…중·고령층 희망 근로연령 73.4세 퇴직자 4명 중 3명 비자발적 이탈…국민연금연구원 “재취업·연금 연계 정책 시급”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 국내 중·고령층이 평생 가장 오래 일한 '주된 일자리'에서 평균 52세에 퇴직하지만 국민연금을 받기까지 최대 10년 이상 소득 공백이 발생하면서 70대 초반까지 일하기를 희망하는 것으로 나타났다. 준비되지 않은 비자발적 퇴직이 대부분인 데다 공적연금만으로는 노후소득을 충분히 보장받기 어려워 은퇴 이후에도 노동시장에 머물려는 현상이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

18일 국민연금연구원의 '퇴직 후 중·고령층의 재취업과 일자리 특성 분석' 보고서에 따르면 2025년 기준 중·고령층이 가장 오래 근무한 주된 일자리에서 퇴직한 평균 연령은 52.9세였다. 반면 앞으로 일하기를 희망하는 연령은 평균 73.4세로 법정 정년(60세)을 13년 이상 웃돌았다.

장래에도 계속 일하기를 희망하는 중·고령층 비중은 69.4%로 꾸준히 증가하는 추세다. 일을 계속하려는 이유로는 '생활비를 보태기 위해서'가 54.4%로 가장 많았고, '일하는 즐거움'(36.1%), '무료함을 달래기 위해'(4.0%) 등이 뒤를 이었다. 노후에도 노동을 선택하는 가장 큰 이유가 생계라는 점을 보여준다.

퇴직 과정도 대부분 자발적인 은퇴와는 거리가 멀었다. 주된 일자리 퇴직 사유는 사업 부진이나 휴·폐업이 28.7%로 가장 많았고 건강 문제(18.6%), 가족 돌봄(16.0%) 순이었다. 반면 정년퇴직은 9.8%, 스스로 은퇴를 선택한 경우는 2.8%에 불과했다. 권고사직과 정리해고, 사업 부진 등을 포함한 비자발적 퇴직 비중은 75.1%에 달했다.

다만 재취업 자체는 과거보다 빨라진 것으로 분석됐다. 중·고령 퇴직자의 약 80%는 퇴직 후 2년 안에 다시 일자리를 찾았으며, 새 일자리를 구할 가능성은 퇴직 직후 2개월과 12개월 시점에 크게 높아졌다. 반대로 퇴직 후 1년 이상 실직 상태가 이어질 경우 장기 미취업으로 이어질 가능성이 커지는 것으로 나타났다.

재취업 환경은 개선됐지만 연령대별 일자리의 질은 차이를 보였다. 60대는 취업률과 정규직 비중, 사회보험 가입률, 실질임금 등이 전반적으로 개선되며 양질의 일자리로 연결되는 흐름을 보였다. 반면 70대는 계약직과 시간제 근로 비중이 크게 늘고 사회보험 가입률은 낮아지는 등 고용의 질이 상대적으로 떨어졌다.

공적연금도 재취업 여부에 영향을 미쳤다. 국민연금 가입자와 수급자는 연금 미가입자보다 노동시장에 재진입하려는 경향이 강했다. 반면 공무원연금 등 특수직역연금 수급자는 연금액이 많을수록 재취업 확률이 낮아지는 경향을 보였다. 이는 국민연금만으로는 충분한 노후소득을 보장하기 어렵다는 현실을 간접적으로 보여주는 대목이다.

연구진은 중·고령층의 안정적인 노후를 위해서는 퇴직 이후 노동시장 재진입을 지원하는 정책을 강화해야 한다고 제언했다. 특히 퇴직 후 1년 이내 구직자에게는 저비용 일자리 매칭과 취업 지원을 집중하고, 장기 구직자에게는 직업훈련과 고용보조금을 확대하는 등 구직 기간에 맞춘 맞춤형 지원이 필요하다고 강조했다.