돌풍·천둥·번개 동반 시간당 30~50㎜ 강한 비…수도권·제주도에도 강수 관측 낮 최고 25~33도 평년 수준…남해안·경상권·제주 폭염특보 속 열대야 지속 해상 곳곳 돌풍·천둥·번개에 바다 안개 유의…정체전선 위치 따라 변동성 상존

[헤럴드경제=최은지 기자] 일요일인 내일(19일)은 당분간 전국에 영향을 미치는 정체전선의 영향으로 전국 대부분 지역에 강하고 많은 비가 내릴 전망이다. 특히 강원도와 충청권, 남부지방을 중심으로는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 집중호우가 예고돼 각별한 수해 예방 조치가 요구된다.

18일 기상청에 따르면 내일은 전국이 대체로 흐린 가운데 곳곳에 강수 소강상태를 보이는 곳이 있겠으나, 새벽 시간대를 기점으로 전국적인 비가 이어지겠다.

오는 19일까지 예상 강수량은 대구·경북, 울릉도·독도가 30~100㎜로 가장 많으며, 이 중 대구와 경북 지역 많은 곳은 최고 150㎜ 이상의 폭우가 쏟아지겠다. 강원중·남부내륙·산지, 대전·세종·충남(북서부 제외)·충북, 전북, 광주·전남 지역도 30~80㎜의 많은 비가 예고됐다.

특히 강원남부내륙·산지, 충북, 대전·충남남동부, 전북 등 주요 취약 지역에는 최고 120㎜ 이상, 전남북서부에는 100㎜ 이상의 비가 집중될 전망이다. 경남내륙은 20~60㎜(경남서부내륙 많은 곳 80㎜ 이상), 경기남부는 5~40㎜(경기남동부 많은 곳 60㎜ 이상)를 기록하겠으며 서울·인천·경기북부와 충남북서부, 울산·경남남해안, 제주도는 5~40㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 보인다.

내일 새벽부터 아침 사이에는 시간당 강수 유의 사항이 집중된다. 강원남부내륙·산지, 대전·충남남동부, 충북, 전북, 전남북서부, 경북중·북부 등지에는 내일 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이에 시간당 30~50㎜의 매우 강한 하객성 폭우가 집중될 것으로 예상된다.

기상청은 최근 이미 많은 비가 내린 만큼 짧은 시간 강한 비로 인한 하천 범람, 저지대 침수, 토사 유출 및 산사태 등에 철저히 대비해야 한다고 당부했다. 아울러 북한 지역의 집중호우로 경기북부와 강원북부 인근 강 유역(임진강, 한탄강, 북한강 등)의 수위가 급격히 상승할 수 있어 인근 주민들의 안전사고 유의가 필요하다.

기온은 평년(최저 20~23도, 최고 27~31도)과 비슷하거나 조금 높겠다. 내일 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 25~33도로 예보됐다. 다만 일부 전남남해안과 경상권, 제주도에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 전국 대부분 지역의 최고체감온도가 31도 안팎(특보 지역 33도 안팎)으로 올라 무덥겠다. 전남남해안과 경남권, 제주도를 중심으로는 밤사이 최저기온이 25도 이상 유지되는 열대야 현상도 지속되겠다.

해상 안전에도 주의가 필요하다. 당분간 서해상과 동해상을 중심으로 돌풍과 천둥·번개가 치는 곳이 있겠으며, 제주도해상 등에는 가시거리 200m 미만의 짙은 바다 안개가 끼어 이슬비가 내리는 곳이 있겠으니 항해나 조업하는 선박은 각별히 유의해야 한다.

화요일인 21일과 수요일인 22일에도 전국에 비가 계속될 것으로 관측되는 가운데, 기상청 관계자는 “정체전선의 위치에 따라 강수 구역과 시점, 강수량의 변동성이 크겠으니 앞으로 발표되는 최신 기상정보를 수시로 확인해달라”고 전했다.

※이 기사는 기상청 데이터를 바탕으로 인공지능(AI)의 기술을 활용해 제작되었습니다.