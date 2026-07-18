6층서 시작된 불길 가연물 타고 번져…짙은 연기·고열로 소방대원 진입 난항 국가소방동원령 아래 인력 386명·장비 142대 투입…장애물 제거 작업 병행 경찰 재난상황실 가동·85명 투입…이재명 대통령 “피해 확산 방지에 만전” 지시

[헤럴드경제=최은지 기자] 인천의 한 쿠팡 물류센터 6층에서 시작된 대형 화재가 건물 외벽을 타고 위층으로 번지면서 소방 당국이 12시간 가까이 사투를 벌이고 있다. 내부의 방대한 가연물과 고열로 인해 소방대원들의 진입이 차단되면서 진화 작업은 장기화 국면에 접어들었다.

연합뉴스에 따르면 전재인 인천 서부소방서 119재난대응과장은 18일 오후 화재 현장 브리핑에서 “불이 난 물류센터 6층은 3단 선반 구조의 대형 물류창고로 내부에 생활용품 등 다량의 가연물이 적재돼 있다”며 “현재 불길이 건물 외벽을 타고 지상 7층으로까지 확대된 상태”라고 밝혔다.

이번 화재는 이날 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동에 위치한 연면적 29만9000㎡의 지상 8층짜리 쿠팡 32물류센터 6층에서 발생했다. 소방 당국은 오전 9시 15분 대응 1단계를 발령한 데 이어 낮 12시 25분 대응 2단계로 경보령을 높였고, 오후 3시 15분에는 소방청 주도로 최고 수준의 대응인 ‘국가소방동원령’을 내려 전국 소방력을 집결시켰다. 현재 현장에는 소방관 등 인력 386명과 장비 142대가 투입돼 총력 진화 중이다.

하지만 조기 진화는 쉽지 않은 상황이다. 전 과장은 “센터 내부 공간이 매우 넓은 데다 유독성 짙은 연기와 열기가 상당해 시야 확보조차 불가능하다”며 소방대원들의 내부 진입에 극심한 애로가 있음을 토로했다. 소방 당국은 아래층으로 불길이 추가 전파되는 것을 막기 위해 수시로 온도를 체크하는 한편, 건물 곳곳에 연소 확대 저지선을 구축했다. 아울러 중장비인 굴삭기와 지게차를 동원해 진입로의 장애물을 걷어내는 작업을 병행하고 있다.

화재 초기 건물 안에 있던 관계자 121명은 신속히 자력으로 대피했으나, 진화 작전 과정에서 사다리차를 운전하며 화재를 진압하던 40대 소방관 1명이 연기를 흡입하는 부상을 입었다. 해당 소방관은 즉시 119구급대에 의해 병원으로 이송돼 고압산소 치료를 받고 있다.

경찰 역시 대규모 인력을 투입해 현장 통제와 재난 대응에 착수했다. 인천경찰청은 서부경찰서장 지휘 아래 경찰관 85명을 현장에 배치하고 재난상황실 가동에 돌합했다.

이재명 대통령은 이번 화재와 관련해 “화재 진압에 총력을 기울이고 피해가 확산하지 않도록 만전을 다하라”고 관계 부처에 긴급 지시했다. 소방 당국은 불길을 잡는 대로 정확한 발화 지점과 화재 원인 파악을 위한 정밀 조사에 착수할 예정이다.