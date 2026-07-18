[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자]‘2026 춘천코리아오픈국제태권도대회’가 18일 강원특별자치도 춘천시 송암스포츠타운 에어돔에서 개막했다.

닷새간 열릴 이번 대회에는 세 71개국에서 선수단과 관계자 등 4000여 명이 참가해 역대 최대 규모로 열린다.

이번 코리아오픈은 WT G2 등급 겨루기와 품새, G1 버추얼태권도, 오픈 겨루기와 품새 등 다양한 종목으로 진행된다. 세계 정상급 선수들이 랭킹 포인트와 우승을 놓고 경쟁한다.

춘천레저태권도조직위원회는 춘천코리아오픈 첫날 우천으로 외부 대기 인원이 에어돔 내부로 이동한 데다 경기 선수단과 공연 관람객 등이 동시에 집중되면서 현장 혼잡과 안전 우려로 선수단과 관람객을 일시적으로 외부로 이동시키고 현장 안전상태를 점검했다.

선수단과 관람객의 안전을 최우선으로 고려해 오전 경기를 오후로 조정하고, 공연과 의전 절차를 생략하는 등 개막식도 약식으로 축소해 진행했다.

춘천시는 앞서 성공적으로 마무리한 세계태권도문화축제에 이어 코리아오픈국제태권도대회까지 개최하며 7월 한 달간 세계 태권도인들이 찾는 국제 태권도 중심도시의 위상을 이어가고 있다. 시는 경기장 안전관리와 의료지원 체계를 강화하고, 관광순환 셔틀버스를 운영해 주요 관광지와 원도심을 연결하며 참가 선수단과 관람객의 편의도 높였다.

춘천시는 이번 코리아오픈에 이어 오는 9월 세계태권도품새선수권대회를 개최할 예정이다. 세계태권도연맹(WT) 본부 건립도 추진하며 국제대회와 교육·교류·행정 기능을 아우르는 세계 태권도 중심도시 조성에 속도를 내고 있다.

춘천코리아오픈국제태권도대회는 2000년 국내 최초의 국제오픈태권도대회로 시작해 올해까지 이어지고 있는 대한민국 대표 국제태권도대회다. 그동안 세계 각국의 선수들이 춘천을 찾아 기량을 겨루며 태권도를 매개로 교류와 우정을 이어왔다.

이날 개막식에는 조정원 세계태권도연맹(WT) 총재와 김상진 아시아태권도연맹(ATU) 회장, 양진방 대한태권도협회(KTA) 회장을 비롯해 국내외 태권도 관계자와 선수단이 참석해 대회의 개막을 함께 축하했다.

육동한 춘천레저·태권도조직위원장은 “춘천코리아오픈은 우리 시가 26년동안 가꾸어온 소중한 자산”이라며 “춘천을 국제대회와 교육 훈련과 교류가 연중 이어지는 세계 태권도 중심도시를 만들고 대회 성과가 지역 경제와 관광으로 이어지도록 하겠다“고 말했다.