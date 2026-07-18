7년 만의 프랑스 무대…‘아리랑’ 유럽 투어 대미 장식·단일 공연 최대 관객 경신 데뷔곡 열창하는 50대 팬부터 3대 가족까지…세대·국경 초월해 하나 된 아미들 마크롱 대통령, SNS에 공연 영상 올려 환영…르몽드 “군 공백 딛고 더 강해졌다” 극찬

[헤럴드경제=최은지 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 7년 만에 찾은 프랑스 파리 무대에서 9만 명이 넘는 관객을 동원하며 역대 단일 회차 최고 관객 기록을 갈아치웠다.

이번 공연에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 부부를 비롯한 현지 명사들도 대거 찾으면서 유럽 전역이 BTS 열기로 들썩였다.

연합뉴스에 따르면 방탄소년단은 17일(현지시간) 프랑스 파리 북부 스타드 드 프랑스에서 ‘아리랑’ 앨범 유럽 투어의 피날레를 장식했다.

프랑스 최대 규모 경기장인 스타드 드 프랑스에는 플로어석을 포함해 무려 9만2000명의 관객이 운집했다. 이는 BTS가 데뷔한 이래 펼친 역대 수많은 단일 공연 중에서도 가장 커다란 규모다.

공연 시작 전부터 경기장 인근은 전 세계 아미(방탄소년단 팬덤명)들이 모여 거대한 축제의 장을 이뤘다. 방탄소년단의 상징색으로 맞춤 차림을 한 팬들은 노래에 맞춰 춤을 추거나 자체 제작한 굿즈를 나누며 현장 분위기를 달궜다.

관객층 역시 다채로웠다. 데뷔곡을 연호하는 50대 해외 팬부터 1·2회차 공연을 모두 예매해 찾아온 3대 가족 관람객까지 세대와 국경을 초월한 팬들이 자리를 메웠다. 거장 피아니스트 백건우도 가족들과 함께 객석에서 포착돼 눈길을 끌었다.

본 공연의 열기는 한층 더 뜨거웠다. 붉은 연막 속 멤버들이 등장하자 경기장이 흔들릴 정도의 함성이 터졌으며, 팬들의 거대한 ‘떼창’이 공연장을 가득 채웠다. 방탄소년단은 ‘아리랑’ 수록곡들과 함께 ‘Not Today’, ‘IDOL’, ‘Butter’, ‘Dynamite’ 등 메가 히트곡들을 연이어 선사했다.

특히 이날 현장에는 마크롱 프랑스 대통령 부부가 직접 응원봉인 ‘아미밤’을 들고 공연을 관람하는 모습이 포착돼 큰 화제를 모았다. 마크롱 대통령은 직접 촬영한 공연 영상을 자신의 인스타그램에 게재하며 “파리에 온 걸 환영한다”고 환대의 메시지를 남기기도 했다.

2시간이 넘는 열정적인 무대를 마친 멤버들은 360도 회전 무대 위에서 한국어와 프랑스어로 감사의 인사를 전했다.

리더 RM도 역시 프랑스어로 “파리에 다시 오게 돼 너무너무 기쁘다. 여러분들이 누구보다 최고”라며 손하트를 날렸다.

슈가는 “7년 전 똑같은 공연장에서 공연했을 때는 오늘 관객의 절반 정도였다”라며 “우리 투어 중 가장 인원수가 많고 뜨거운 도시”라고 감격을 표했다.

지민과 정국 역시 팀 공연 역사상 가장 많은 관객이 찾아준 것에 대해 깊은 감사를 전했고, 제이홉은 파리를 향해 “최고 아미들의 도시”라며 치켜세웠다.

프랑스 주요 현지 언론들도 일제히 대대적인 보도에 나섰다. 일간지 르몽드는 장문의 기사를 통해 “멤버들의 군 복무로 인한 활동 중단이 그룹을 흔들 수도 있었지만, 오히려 그 어느 때보다 단단히 뭉쳐 자신들의 정체성에 확신을 가진 것 같다”고 극찬했다. 이외에도 BFM TV, 르파리지앵 등이 일제히 이들의 독보적인 위상을 집중 조명했다.

파리 투어 1·2회차 일정을 성공적으로 마친 방탄소년단은 오는 2026 북중미 월드컵 결승전 하프타임 쇼 무대에 서기 위해 곧바로 미국으로 이동할 예정이다.