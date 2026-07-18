적재된 생활용품 타며 짙은 연기 가득…건물 내 진입에 애로 서울·경기 등 5개 시도 장비·인력 투입…직원 121명 자력 대피 인천 서해구 “창문 닫고 외출 자제” 주민 안전 안내 문자 발송

[헤럴드경제=최은지 기자] 인천 쿠팡 물류센터에서 대형 화재가 발생해 소방 당국이 국가소방동원령까지 발령하며 총력 진화에 나섰으나, 내부의 짙은 연기와 방대한 적재물로 인해 불길을 잡는 데 어려움을 겪고 있다.

연합뉴스에 따르면 18일 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동에 위치한 쿠팡 32물류센터 6층에서 화재가 발생했다. 불이 난 건물은 연면적 29만9000㎡ 규모의 지상 8층짜리 철근콘크리트 구조물이다.

소방 당국은 화재 발생 후 불길이 거세지자 오전 9시 15분 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령한 데 이어, 낮 12시 25분께 인접 소방서 5~6곳의 인력과 장비를 동원하는 ‘대응 2단계’로 경보령을 격상했다.

오후 3시 15분에는 소방청이 타 시도의 소방력을 투입하는 ‘국가소방동원령’까지 발령했다. 이에 따라 서울, 경기, 충북, 충남, 강원 등 5개 시도에서 지원한 고가사다리차와 무인 소방 로봇 등 장비 142대와 소방 인력 386명이 현장에 투입돼 진화 작업을 벌이고 있다.

그러나 물류센터 내부 3단 선반에 꽉 들어찬 생활용품 등이 타들어 가면서 다량의 유독성 검은 연기가 건물 안에 가득 차 소방대원들의 내부 진입 및 진화 작업이 지연되고 있다. 건물 밖으로 뿜어져 나오는 검은 연기가 하늘을 뒤덮으면서 인근 주민들의 119 신고도 잇따랐다.

화재 당시 건물 내부에 있던 물류센터 관계자 등 121명은 신속히 자력으로 대피해 대형 인명 피해는 피했다. 하지만 화재 진압 과정에서 사다리차를 운전하던 40대 소방관 1명이 연기를 흡입해 119구급대에 의해 병원으로 이송됐으며, 현재 고압산소 치료를 받고 있다.

인천 서해구청은 안전 안내 문자를 발송해 “화재로 인해 다량의 연기와 분진이 발생하고 있으니, 인근 주민과 취약계층 시설에서는 창문을 반드시 닫고 외부 활동을 자제해 달라”고 당부했다. 소방 당국은 초진을 완료하는 대로 정확한 화재 원인과 구체적인 피해 규모를 조사할 방침이다.