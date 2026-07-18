소방 당국 “내부 가연물로 완진까지 장시간 소요”

[헤럴드경제=차민주 기자] 인천에 있는 쿠팡 물류센터에서 화재가 발생해 소방 당국이 경보령 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다.

18일 연합뉴스와 인천소방본부에 따르면 이날 오전 6시 54분께 인천시 서해구 석남동 쿠팡 32물류센터 6층에서 불이 났다는 신고가 119에 접수됐다.

이 불로 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐으며, 물류센터 직원 등 121명이 스스로 대피한 것으로 전해졌다.

해당 불로 검은 연기가 건물 외부로 치솟으면서 소방 당국에 신고 27건이 접수됐다.

이에 따라 소방 당국은 화재 발생 2시간 21분 만인 오전 9시 15분께 대응 1단계를 발령했다. 이는 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 단계다.

현재 소방 당국은 현장에 소방관 등 219명과 펌프차 등 장비 79대를 투입해 화재를 진압하고 있다.

소방 당국자는 연합뉴스에 “연소 확대 가능성은 적으나 내부에 가연물이 많아 불을 끄는 데 오랜 시간이 걸릴 전망”이라며 “진화를 마치면 화재 원인과 피해 규모를 조사할 예정”이라고 말했다.