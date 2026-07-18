[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] BS그룹이 오는 9월에 개막되는 2026여수세계섬박람회 조직위원회와 공식 후원 협약을 체결했다.

2026여수세계섬박람회조직위는 17일 박람회 개최 D-50 기념행사에서 건설·에너지 대표기업인 BS그룹과 공식후원 협약을 체결하고 2억 원 후원 협약식을 가졌다.

협약식에는 민형배 전남광주통합특별시장, 서영학 여수시장, 박수관 조직위 공동위원장, 고형권 BS그룹 부회장이 참석해 협약서에 서명하고 섬박람회 성공 개최와 지역 상생에 상호 협력키로 뜻을 모았다.

BS그룹은 건설과 도시개발을 기반으로 친환경 에너지 사업을 미래 성장 동력으로 육성하는 기업으로 여수 묘도에 LNG허브 터미널 조성 사업을 핵심 프로젝트로 추진하고 있다.

서영학 시장은 “BS그룹의 뜻깊은 후원은 박람회 성공 개최는 물론 지역의 지속 가능한 발전에도 큰 힘이 될 것”이라며 “세계인이 함께하는 성공적인 섬 박람회가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.

2026여수세계섬박람회 축제는 30개국이 참가한 가운데 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 2개월간 돌산읍 진모지구, 여수세계박람회장, 개도·금오도 일원에서 열린다.