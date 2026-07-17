[헤럴드경제=장윤우 기자] 개그맨 김영철이 뇌에 작은 혹이 있다는 진단 이력을 털어놓으며 건강검진을 앞두고 긴장감을 드러냈다.

17일 김영철의 유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’에는 ‘김영철 눈물 흘린 충격적 건강검진 결과는?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

제작진이 종합건강검진 전 가장 걱정되는 것을 묻자 김영철은 “뇌에 작은 혹이 있다더라. 혈관에 조그마한 종기 같은 게 하나 있다”고 답했다.

김영철은 “이게 점점 커지면 수박 자르듯이 뇌를 잘라 종기를 제거해야 한다고 하더라”며 “큰 문제가 없다고 했지만 뇌를 검사하고 싶다”고 말했다.

이어 “작년에 장폐색으로 고생했는데 위내시경도 해보고 싶어서 종합검진을 하러 왔다”고 덧붙였다.

문진표를 작성하던 김영철은 금연 이유도 털어놨다. 김영철은 “군대에서 담배를 핀 적이 없는데 고참이 담배를 피우라고 하더라. 못 핀다 했는데도 피우라 해서 폈다”며 “‘영철아 너 담배 펴? 멋있다’ 한 명만 했으면 폈을 거 같은데 10명 중에 10명이 끄라고 했다”고 말했다.

제작진이 매일 술을 마시는지 묻자 김영철은 “일요일은 안 마신다. 아침 일찍 일어나서 2시간 라디오 하면서 떠들 생각에 설렌다”며 “음주는 3~5회 정도 한다. 많이 마시는 편”이라고 답했다.

김영철은 혈액 검사와 심전도 검사, 운동부하 검사, 초음파 검사, 수면 내시경, 뇌 CT 등을 차례로 받았다.

담당 의사는 “상체 근육은 조금 부족하지만 다리 근육은 굉장히 좋다. 성대도 깨끗하고 술을 마시는 사람치고는 큰 병이 없다”고 설명했다. 그러면서 “50대 초반 남성치고 몸 관리를 잘하고 있다. 표준 이상”이라고 평가했다.