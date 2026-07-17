긍정 평가 ‘외교’·부정 평가 ‘경제·민생’이 최대 요인

[헤럴드경제=고승희 기자] 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 2주 연속 미미한 하락세를 보이며 50%대 초반을 유지했다.

여론조사 전문기관 한국갤럽이 지난 14일부터 16일까지 사흘간 전국 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 실시한 정례 조사에 따르면, 이 대통령의 직무 수행에 대한 긍정 평가는 52%로 집계됐다.

이는 일주일 전 조사와 비교해 1%포인트(p) 하락한 수치다. 이 대통령의 지지율은 이달 3일 발표된 조사(54%) 이후 2주째 소폭 하락 흐름을 이어갔다.

반면 이 대통령의 직무 수행에 대한 부정 평가는 지난주 대비 2%p 상승한 37%로 나타났다. ‘어느 쪽도 아니다’라거나 답변을 하지 않은 유보층은 11%였다.

대통령 직무 수행을 긍정적으로 평가한 응답자들이 꼽은 가장 큰 이유는 ‘외교’(21%)였다. 이어 ‘경제·민생’(19%), ‘전반적으로 잘한다’(8%), ‘직무 능력·유능함’(7%) 등이 뒤를 이었다.

이와 대조적으로 부정 평가를 내린 응답자들은 ‘경제·민생·고환율’(16%) 문제를 가장 큰 원인으로 지적했다. ‘부동산 정책’(11%)이 부정 평가 요인 2위에 올랐으며, ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’(5%), ‘독재·독단’(5%) 등이 주요 지적 사항으로 기록됐다.

정당 지지도 조사에서는 야당인 더불어민주당이 40%를 기록해 여당인 국민의힘(26%)을 오차범위 밖에서 앞섰다. 지지율 추이를 보면 민주당은 직전 조사 대비 2%p 하락한 반면, 국민의힘은 2%p 상승해 양당 간 격차가 다소 좁혀졌다.

이외 정당들의 지지율은 조국혁신당 2%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 순으로 집계됐다. 특정 정당을 지지하지 않는 무당(無黨)층은 전체의 28%에 달했다.

이번 조사는 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 보다 상세한 조사 개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.