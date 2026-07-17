[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘2026 춘천 썸머워터 페스티벌’이 17일 춘천 삼천동 춘천수변공원에서 시작됐다. 이 춘천의 대표 도심형 물놀이축제는 오는 8월17일까지 한달간 이어진다.

축제는 오전 10시부터 오후 5시까지 매주 목·금·토·일 운영한다. 다만 여름방학과 휴가철인 7월 27일부터 8월 2일까지는 매일 운영해 시민과 관광객의 이용 편의를 높인다.

올해 축제는 행사장을 기존 송암스포츠타운에서 춘천수변공원으로 옮겨 규모를 확대하고 물놀이 시설과 편의시설을 대폭 보강했다.

행사장에는 대형·중형·유아용 워터슬라이드를 비롯해 메인풀과 유수풀, 유아풀, 챌린지 바운스 등 다양한 물놀이 시설을 마련했다. 어린 자녀를 동반한 가족부터 청소년까지 연령대별로 즐길 수 있도록 구성했으며 롤러볼 등 체험시설도 함께 운영한다.

입장료는 춘천시민 6000원, 타지역 방문객 8000원이며 24개월 미만 영유아와 장애인, 다문화가정 등은 무료로 입장할 수 있다.

공공배달앱 ‘땡겨요’를 활용한 전용 공간을 새롭게 조성해 배달 음식을 편리하게 주문하고 즐길 수 있도록 했으며 취식 공간과 분리수거 구역, 배달 픽업존도 함께 운영한다. 행사 기간에는 할인쿠폰도 제공할 예정이다.

개막일인 17일 오후 2시 40분에는 축하공연과 함께 개막식이 열리며, 개막 당일에는 입장료 50% 할인 이벤트도 진행한다.

춘천시는 물놀이 시설마다 안전요원을 배치하고 종합안전본부를 운영하는 한편, 전선 매립과 누전차단기 설치, 단체보험 가입 등 안전관리 체계를 갖췄다. 폭염에 대비해 2시간 운영 후 30분 휴식시간을 운영하며, 수질 역시 매일 개장 전 소독과 3시간마다 수질 점검을 실시하는 등 철저히 관리할 계획이다.