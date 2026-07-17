[헤럴드경제=민상식 기자] 배우 선우용여가 절친 전원주를 위해 초호화 제주 여행을 선물했다.

17일 유튜브 채널 ‘순풍 선우용여’에는 선우용여와 전원주가 제주도의 한 5성급 리조트를 찾은 영상이 게재됐다.

영상 속에서 선우용여는 “원주 언니가 돈이 아까워 여행을 잘 못 다니니, 내 돈을 보태서라도 호강을 시켜주고 싶었다”며 “좋은 것도 먹고 좋은 데도 가봐야지. 우물 안 개구리처럼 살다 가면 안 된다”고 말했다.

웅장한 규모의 호텔을 본 전원주는 연신 감탄하면 “하와이에 온 줄 알았다. 오래 살고 볼 일”이라며 “하루에 얼마냐”고 물었다.

선우용여가 “400만원”이라고 답하자, 전원주는 털썩 쓰러지는 시늉을 하면서 웃음을 자아냈다.

선우용여는 “나이가 들면 돈을 쓸 줄도 알아야 한다”며 “젊어서 고생했으니 이제는 돈을 쓰는 만큼 대접받고 살아야 한다”고 했다.

전원주는 세상을 떠난 남편의 마지막 말을 떠올리며 “남편도 마지막에 ‘당신도 이제 돈 좀 쓰고 살라’고 했다”고 털어놨다.