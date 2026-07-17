자원봉사자 600여명, 골목길 누비며 어르신 보호 모자·부채·쿨로션 등 폭염 맞춤형 예방 키트 전달

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시자원봉사센터는 다가오는 혹서기를 맞아 다음달 31일까지 두 달간 야외 활동으로 폭염에 무방비하게 노출되는 폐지 수집 어르신 1000명을 위한 집중 돌봄 캠페인 ‘여름愛(애) 나눔-무더위를 無(무)더위로’를 전개한다고 17일 밝혔다.

이번 활동은 단순히 물품을 지원하는 것을 넘어 자원봉사자와 어르신 간의 대면 접촉을 늘려 사회적 고립을 예방하는 데 초점을 맞췄다. 서울 전역에 자원봉사캠프 활동가 600여 명이 직접 골목길로 나서 어르신들을 찾아뵙고 폭염 예방 물품 전달과 함께 안부를 살필 예정이다.

지원 물품은 폭염에 실질적인 도움이 되는 챙 넓은 모자, 방석, 부채, 생수, 쿨로션, 쿨티슈로 구성됐다. 자원봉사자들은 이 물품들과 마음을 담은 손 편지가 적힌 예방 안내문을 함께 가방에 동봉해 폐지 수집 어르신들에게 직접 전달한다. 특히 올해에는 기업의 사회공헌 후원이 더해지면서 예방 물품 구성이 한층 풍성해졌다.

이번 폭염 예방 활동은 서울시자원봉사센터의 핵심 지역 돌봄 사업인 ‘내 곁에 자원봉사(고립 이웃을 찾고, 묻고 전하며, 함께하는 활동)’와 연계해 추진된다. 자원봉사를 매개로 폐지 수집 어르신과 지역 주민의 유대를 강화하고 서로를 보살피는 촘촘한 상호 돌봄 기반의 지역 공동체를 조성하겠다는 취지다.

서울시자원봉사센터에 따르면 지난 4년간 8만9000여 명의 내 곁에 자원봉사 활동에 참여해 16만명 이상의 소외 이웃을 만났다. 서울시자원봉사센터는 자치구자원봉사센터, 동주민센터, 자원봉사캠프 간의 거버넌스를 기반으로 368개의 자원봉사캠프에 약 16억원을 지원하며 지역사회 자원봉사 활성화를 돕고 있다.

송창훈 서울시자원봉사센터장은 “심해지는 무더위 속에서 고생하시는 폐지 수집 어르신들에게 이번 예방 물품이 실질적으로 시원한 그늘이 되기를 바란다”며 “어르신들이 고된 일상에서도 안전하게 여름을 나실 수 있도록 우리 사회의 보이지 않는 곳까지 따뜻한 손길을 넓혀가겠다”고 했다.