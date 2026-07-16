[헤럴드경제=배문숙 기자]호남 반도체 산업단지가 2030년 가동되도록 1단계 전력 공급선을 2029년 말까지 구축하기로 했다. 이를 위해 필요한 송전선로는 황룡강과 49번 지방도 부지를 활용해 구축하는 방안을 우선 검토키로 했다.

기후에너지환경부와 전남광주통합특별시, 한국전력은 16일 전남광주통합특별시 청사에서 호남 반도체 산단 전력 공급 방안을 논의했다.

관계기관들은 선을 땅에 묻는 지중화 등으로 2029년 말까지 호남 반도체 산단에 전력을 공급할 1단계 공급 선로를 구축하기로 했다.

산단에 필요한 전기는 신장성 송전선로와 신광주 송전선로에서 끌어오기로 했다.

기후부는 “전력망 적기구축을 위해서는 기관간 긴밀한 협조가 필요한 만큼, 기후부를 중심으로 전력망 적기구축 실무협의체를 운영할 계획”이라며 “기후부(영산강유역환경청 포함), 전남광주통합특별시, 한전, 삼성전자, SK하이닉스 등이 참여하는 협의체를 통해 신속한 전력공급을 위해 필요한 사항을 긴밀히 협의할 것”이라고 말했다.