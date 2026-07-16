“연휴기간 청소년대회 여는것 문제” 지적도

[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 제헌절 부터 나흘간 ‘제2의 황영조’, ‘한국의 우샤인볼트’를 꿈꾸는 중학생, 고교생 건각들이 강원특별자치도 정선에 집결한다.

제24회 회장배 전국중·고등학교 육상경기선수권대회 17일부터 20일까지 정선종합경기장 육상경기장에서 열린다.

이번 대회는 한국중·고육상연맹이 주최하고 강원특별자치도육상연맹과 정선군체육회가 공동이 주관하며, 대한육상연맹, 정선군, 정선군의회, 하이원리조트 등이 후원하는 전국 규모 대회이다.

전국 각지에서 선수와 임원 등 약 2200명이 참가해 중·고등학교 최고의 육상 선수를 가리는 열띤 경쟁을 펼칠 예정이다.

이번 대회는 남·여 중학교부와 고등학교부를 대상으로 108개 종목이 진행되며, 단거리와 중·장거리, 허들, 릴레이를 비롯해 도약·투척 등 다양한 종목에서 대한민국 육상의 미래를 이끌 유망주들이 그동안 갈고닦은 기량을 선보인다.

정선군은 전국 규모 육상대회를 성공적으로 개최한 경험을 바탕으로 경기장 시설 점검과 운영 준비, 안전관리 등을 철저히 마무리해 선수들이 최상의 환경에서 경기에 집중할 수 있도록 지원할 계획이다.

또한 대회 기간 동안 전국에서 방문하는 선수단과 가족, 관계자들의 체류로 숙박·외식업 등 지역경제 활성화에도 긍정적인 효과가 기대된다.

한편 정선군은 스포츠마케팅 사업을 지속적으로 추진하며 전국 및 도 단위 체육대회를 적극 유치하고 있으며, 체육을 통한 지역경제 활성화와 스포츠 관광도시 기반 조성에 힘쓰고 있다.

연휴기간에 대회를 잡은 것은 아이들의 휴식을 고려할때 문제가 있다는 지적도 들린다.