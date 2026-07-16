국내 산업계를 선도하는 우수 기업과 기관, 인물을 발굴해 격려하는 ‘2026 대한민국 존경받는 기업 기관 인물 & 소비자가 좋아하는 브랜드 대상’ 시상식이 지난 7월 15일 서울 중구 태평로 한국프레스센터 20층 내셔널프레스클럽에서 개최됐다.

이번 시상식은 다양한 분야에서 모범적인 행보를 보인 우수 기업과 기관, 브랜드를 발굴해 국내외에 알리고 소비자들에게 올바른 선택 기준을 제시하고자 마련됐다. 헤럴드 미디어 그룹(대표 최진영)이 주최하고, 국영문 월간지 파워코리아를 발행하는 ㈜뉴스앤매거진 파워코리아(대표 백종원)가 주관을 맡았다.

이날 행사는 조혜진 아나운서의 사회와 이승재의 음악 연주로 진행됐으며, 뮤지컬 배우 조은체, 테너 김현수, 소프라노 이영규의 축하 공연이 이어졌다.

약 2개월간의 공모 및 엄격한 심사 과정을 거쳐 진행된 이번 시상식에서는 총 33개의 기업, 기관, 인물, 브랜드가 최종 선정되어 수상의 영예를 안았다.

주요 수상 기관 및 기업으로는 ▲보령축제관광재단 ▲중앙보훈병원 ▲대한국학기공협회 ▲GS리테일 ▲한국민속촌 ▲동대문 엽기떡볶이 ▲한성기업 ▲(재)세종창조경제혁신센터 ▲닥터민 치과 ▲레디큐어 ▲큐이노텍 ▲코리아 경기도(주) ▲경기도 시장상권진흥원 ▲의정부 도시공사 ▲㈜아람인테크 ▲이파로 등이 이름을 올렸다.

인물 부문에서는 경기도 지체장애인협회 남양주시지회 정진춘 지회장과 ㈜이앤알 통일문화연구원 이서빈 사무국장 등이 선정됐다.

시상식 관계자는 “각 산업 분야에서 신뢰도 높은 가치를 창출하고 사회적 책임과 모범을 보여온 이들의 공로를 기리는 자리”라며, “앞으로도 국내 경제와 사회 발전에 기여하는 우수 브랜드와 기관을 발굴해 지속해서 널리 알릴 계획”이라고 전했다.