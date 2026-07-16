[헤럴드경제=장윤우 기자] 성매매 논란으로 가요계를 떠났던 가수 지나(G.NA)가 캐나다에서 데뷔 16주년을 맞아 팬들에게 감사 인사를 전했다. 활동을 접은 지 약 10년 만에 복귀를 준비하는 근황이다.

지난 15일 지나는 자신의 인스타그램에 “데뷔한 지 벌써 16년”이라며 “아직도 기억해 주고, 곁에 있어 줘서 고맙다”는 글과 함께 과거 활동 당시 영상을 편집해 공개했다. 캐나다에 거주 중인 지나는 영어로도 소회를 밝혔다.

앞서 13일에도 지나는 인스타그램에 흰색 민소매 상의에 청바지를 매치한 사진과 함께 “오랜만이에요. 오랜만에 사진 찍는 시간이 참 행복했어요”라는 글을 올렸다.

지나는 “예전처럼 잘해야 한다는 생각보다, 지금의 저를 있는 그대로 담고 싶었던 하루였습니다”라며 “우리 이야기, 조금씩 이어가 볼게요”라며 팬과 소통을 이어가겠다는 뜻도 밝혔다.

지나는 2010년 데뷔해 ‘꺼져줄게 잘 살아’, ‘블랙 앤 화이트’ 등 히트곡으로 정상급 솔로 가수로 활약했다. 2016년 원정 성매매 혐의로 200만 원 벌금형을 선고받은 뒤 활동을 중단했다. 당시 지나 측은 호감을 갖고 만난 재미교포 사업가라며 혐의를 부인했다. 이후 캐나다에 정착한 뒤 SNS 활동을 재개해 팬들과 소통해 왔다.

지나는 대중의 싸늘한 시선 속에서도 음악 작업을 거듭하며 복귀 의지를 드러내 왔다. 지난달에는 팬 투표를 통해 데뷔곡 ‘꺼져줄게 잘 살아’의 리메이크를 결정해 약 10년 만의 가요계 복귀를 예고했다.