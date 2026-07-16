[헤럴드경제=조용직 기자] 한국미즈노는 팀 미즈노 소속 스티븐 피스크가 PGA투어 이스코(ISCO) 챔피언십에서 우승을 차지한 것을 기념해 ‘PGA 우승 기념 이벤트’를 진행한다고 16일 밝혔다.

피스크는 지난 13일(한국시간) 미국 켄터키주 루이빌 허츠본 컨트리클럽에서 열린 이 대회 3차 연장전까지 이어진 치열한 승부 끝에 우승 트로피를 들어 올렸다. 결정적인 벙커샷과 정교한 웨지 플레이를 앞세워 경쟁자를 따돌리며 정상에 오른 이번 승리는 최근 2년 사이 PGA 투어에서 거둔 두 번째 우승으로, 그의 꾸준한 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

이번 우승을 기념한 이벤트는 이달 25일까지 진행된다. 피스크의 사용 클럽인 미즈노 프로 S-3 아이언 또는 미즈노 프로 M-15 아이언(7번 아이언 이상)을 이벤트 기간 내 구매해 미즈노 공식 홈페이지에서 정품 등록을 완료하면 이벤트에 응모된다.

응모자 전원에게는 미즈노 프로 골프볼 1더즌을 증정하며, 추첨으로 선정된 3명에게는 피스크의 우승을 이끈 미즈노 프로 플라이 하이(FLI-HI) 드라이빙 아이언(1PCS)을 증정한다. 이벤트 경품은 이벤트 종료 후 일괄 발송한다.

한국미즈노 관계자는 “피스크는 미즈노와 오랜 시간 함께 성장해 온 대표적인 선수이기 때문에 이번 PGA 투어 우승은 브랜드에도 매우 뜻깊은 성과”라며 “이번 이벤트를 통해 더 많은 골퍼들이 PGA 투어 우승 클럽의 퍼포먼스를 직접 경험해 보길 바란다”고 전했다