북중미 월드컵 잉글랜드와 준결승전 잉글랜드 앤서니 고든 후반10분 득점 ‘패색’ 후반 41분 동점골, 47분 역전 엔소, 라우타로 득점 모두 메시 도움

‘축구의 신’ 리오넬 메시가 아르헨티나를 다시 한번 월드컵 최후의 결전으로 이끌었다.

‘디펜딩 챔프’ 아르헨티나와 ‘축구 종가’ 잉글랜드의 대결로 펼쳐진 2026 북중미 월드컵 준결승전에서 아르헨티나가 2-1로 승리했다. 16일(이하 한국시간) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 이 경기에서 메시는 후반 41분 엔소 페르난데스의 동점 골과 추가시간 47분 라우타로 마르티네스의 역전 골을 모두 어시스트 하는 수훈을 세웠다.

대망의 월드컵 결승전은 아르헨티나와 ‘무적함대’ 스페인의 대결로 펼쳐진다. 결승전은 20일 오전 4시 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 킥오프한다.

2022년 카타르 대회에서 우승한 아르헨티나는 두 대회 연속으로 결승 무대에 올랐다. 이제 스페인만 물리치면 월드컵 2연패와 통산 4번째 우승을 이룬다.

스페인은 전날 2018년 러시아 대회 챔피언이자 2022년 카타르 대회 준우승팀인 프랑스를 2-0으로 완파하고 결승에 선착했다.

월드컵 무대에서 늘 뜨거운 승부를 펼쳤던 잉글랜드와 아르헨티나의 경기답게 초반부터 선수들은 거세게 부딪치며 기 싸움을 했고, 전반에만 도합 19개의 파울이 불렸다. 잉글랜드의 견제는 메시에게 집중됐다. 전반 37분에는 아르헨티나 역습 상황에서 드리블하려는 메시에게 4명의 선수가 잇따라 달려들어 쓰러뜨리자 양 팀 선수들이 충돌해 한동안 경기가 멈췄다. 마지막으로 거칠게 태클한 엘리엇 스미스는 옐로카드를 받았다.

팽팽한 0의 균형은 후반 10분 잉글랜드의 선제골로 깨졌다. 모건 로저스가 오른쪽에서 올린 날카로운 크로스를 앤서니 고든이 문전 오른발 논스톱 슈팅으로 마무리해 골망을 출렁였다.

그러나 끈질기게 공세를 이어나간 아르헨티나는 후반 41분 엔소 페르난데스가 골대 왼쪽 구석으로 날린 강력한 중거리 슛이 성공하며 동점을 만드는 데 성공했다. 앞서 오른쪽을 파고들 것처럼 하며 페르난데스에게 슈팅 공간을 만들어주고서 어시스트한 메시의 플레이가 빛났다.

후반 47분에 터진 아르헨티나의 역전 골도 메시가 만들었다. 말렉시스 마크 알리스테르의 중거리 슛이 오른쪽 골대를 맞고 나오자 이를 잡은 메시는 문전으로 크로스를 보냈고, 이게 라우타로 마르티네스의 헤더 득점으로 이어졌다.

후반 36분 교체 투입된 마르티네스는 11분 만에 귀중한 결승 골을 뽑아냈다. 아르헨티나는 이번 대회 토너먼트에서 치른 4경기 모두를 연장승이나 역전승으로 장식했다.

이번 대회 8득점으로 프랑스의 킬리안 음바페와 득점 공동선두를 달리고 있는 메시는 이번 경기에선 골을 넣지 못 했지만 대신 황금같은 2어시스트로 팀을 결승으로 이끌었다. 축구의 신이라는 별명을 플레이로 또 한번 증명했다. 조용직 기자