[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 임창정이 가요대상 수상 당시 겪었던 일화를 공개한다.

17일 방송되는 TV조선 예능 프로그램 ‘금타는 금요일’에 가수와 배우, 예능인으로 전방위 활약을 펼쳐온 원조 멀티 엔터테이너 임창정이 골든 스타로 출격한다.

이날 방송에서 임창정은 오프닝 무대에서 히트곡 ‘소주 한 잔’을 부른다.

변함없는 명품 보이스에 출연진들은 “존재 자체가 하나의 장르”라며 감탄을 쏟아낸다. 임창정 또한 “TV를 보면서 한번 만나고 싶었던 친구들이다. 저는 오늘 여러분들의 노래를 들으러 나왔다”며 기대감을 드러낸다.

방송에서는 임창정의 노래를 주제로 한 데스매치도 펼쳐진다. 임창정은 고음과 긴 호흡이 필요한 자신의 곡에 대해 “라이브를 했다가는 가수 생명이 잘못될 수도 있다. 목이 가거나, 못해서 소문이 날 수도 있다”고 말한다.

이런 가운데 임창정은 ‘그때 또 다시’와 ‘결혼해줘’의 연이은 히트로 가요대상을 받았던 당시의 일화도 전한다.

임창정은 “그때 평생 먹을 욕을 다 먹었다”며 “노래를 부르는데 관객들이 다 나가더라”고 고백해 모두를 놀라게 한다.