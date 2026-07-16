디지털자산 사업 선점·AX 가속화 그룹 전략과 연계 가능한 기업 투자 “미래 디지털 금융 주도권 확보”

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 지난 15일 디지털자산 사업 선도와 인공지능 전환(AX) 가속화를 위해 1000억원 규모의 전략적 투자(SI) 펀드인 ‘KB AX디지털자산 펀드’를 설립했다고 16일 밝혔다.

KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드, KB라이프생명이 출자자(LP)로 참여하고 KB인베스트먼트가 운용(GP)을 맡는다.

초기 단계에 있는 국내 디지털자산 시장 내 핵심 기업에 선제적으로 투자해 KB금융 중심의 디지털자산 생태계를 조성하고 그룹의 AX 가속화를 뒷받침할 인공지능(AI) 모델·응용서비스, 데이터 추론·분석 분야 등의 유망 기술기업에 대한 투자를 병행해 나갈 계획이다.

특히 단순한 재무적 투자를 넘어 그룹의 디지털 전략과 연계할 수 있는 기업을 선별해 투자하고 이를 실제 사업 기회로 연결하는 데 중점을 뒀다고 KB금융 측은 설명했다. 이를 통해 생산적 금융의 취지를 구현하는 동시에 ‘투자–사업연계–동반성장’의 선순환 구조를 구축한다는 방침이다.

양종희 KB금융 회장은 올해 그룹의 미래 전략 키워드로 전환을 제시하는 등 AX가 단순한 AI 기술 도입을 넘어 그룹의 미래 전략 전반에 내재화된다고 강조하고 있다.

KB금융 관계자는 “미래 디지털 금융 주도권 확보를 위한 그룹 차원의 전략적 투자 기반을 마련하고자 이번 펀드를 조성했다”며 “앞으로도 투자기업과의 다양한 협업을 통해 그룹의 혁신 역량을 높이고 함께 성장할 수 있는 디지털 금융 생태계를 만들어 가겠다”고 말했다.