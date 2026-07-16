“장병 순직 당시 골프 의혹부터 해명해야” “원희룡 압수수색, 특검 연장 맞춰 정치수사”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 16일 이재명 대통령의 ‘골프 의혹’과 관련해 “골프를 친 것이 맞다면 명백한 탄핵 사유”라고 주장했다.

장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “동해에서 우리 해군 장병이 죽음으로 차갑게 식어가고 있을 때 대통령은 골프채를 휘두르고 있었다는 의혹이 제기되고 있다”며 이같이 말했다.

그는 대통령실이 비공개 일정이라는 이유로 관련 설명을 하지 않는 데 대해 “골프를 친 것이 비공개 일정이라 누구와 언제 어디서 쳤는지 밝히기 어렵다는 것이라면 골프를 쳤다는 사실만 인정하면 된다”며 “다른 비공개 일정을 한 것이라면 ‘골프는 치지 않았다’고 답하면 된다”고 말했다.

이어 “더 큰 문제는 그 시각 대통령이 공개 일정으로 회의를 한 것이 맞는지, 지금까지 어떤 메시지도 나오지 않고 있다는 점”이라며 “국민 여러분께 묻겠다. 이 정도면 골프를 친 것 아니냐”고 주장했다.

장 대표는 “채 상병 사건 당시 민주당 대표였던 이 대통령이 보였던 태도에 비춰보면, 골프를 친 것이 사실이라면 대통령이 탄핵되는 것이 맞지 않느냐”고도 했다.

아울러 “서소문 참사 당시에는 자갈치 회 파티를 벌였고, 국정자원 화재 때는 ‘냉장고를 부탁해’ 먹방을 찍었으며, 경기도지사 시절 이천 물류센터 화재 때도 떡볶이 먹방을 했다”며 “다마스쿠스의 인권까지 챙기는 대통령이 우리 장병과 국민의 생명은 왜 이렇게 가볍게 여기느냐”고 비판했다.

장 대표는 더불어민주당이 전날 국회 법제사법위원회에서 2차 특검 연장 법안을 단독 처리한 것과 관련해서도 “전혀 낯설지도, 이상하지도 않은 일”이라며 “법사위에서 특검 연장법을 일방 통과시키는 날 기막히게도 원희룡 전 국토교통부 장관에 대한 압수수색이 이뤄졌다”고 말했다.

그는 “1년 넘게 조사하고 출국금지까지 해놓고도 혐의를 입증하지 못하다가 수사 종료 시점에 맞춰 뒤늦게 압수수색을 했다”며 “원 전 장관이 여야가 함께 노선검증위원회를 구성해 사실을 검증하자고 제안했을 때 정치적 의혹만 부풀리며 거부한 것이 민주당 아니냐”고 주장했다.

이어 “혈세를 쓰면서도 성과 없는 특검은 계속 연장하면서, 많은 국민이 요구하는 참정권 회복을 위한 ‘국민특검’은 민주당이 계속 거부하고 있다”며 “민주당은 지금이라도 야당이 주도하는 참정권 회복 국민특검을 즉각 수용하라”고 촉구했다.