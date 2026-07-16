[헤럴드경제=최원혁 기자] 일본의 한 병원에서 간호사가 환자의 링거액에 대변을 넣어 숨지게 한 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

15일 요미우리신문 등 현지 언론에 따르면 일본 지바현 경찰은 50대 여성 A씨가 입원 환자의 링거 주사에 대변을 혼입해 투약·살해한 혐의로 14일 체포했다.

해당 병원은 성명을 내고 이번 사건을 강력히 규탄하며 환자와 가족들에게 깊은 사과를 전했다.

보도에 따르면 피해자는 이바라키현 출신의 75세 남성으로, 지바현 가시와시에 있는 종합 병원에 입원 중이었다. 용의자는 지난 1월30일 새벽 3시55분께 환자가 맞고 있던 링거액에 배설물을 주입한 것으로 추정된다. 전날까지는 제대로 의사소통도 가능했던 피해자는 31일 밤 10시30분께 사망했다.

사후 부검 결과 사인은 폐 패혈증에 따른 다발성 장기부전으로 확인됐다. 당시 링거 줄에는 갈색 물질이 남아 있었고 검사 결과 인체 분변에서 유래한 세균이 검출됐다.

병원 측은 2월 1일 “환자의 상태가 갑자기 악화했으며, 링거액 이물질이 섞인 것으로 보인다”고 경찰에 신고했다. 경찰은 CCTV와 현장 조사 등을 통해 용의자를 특정했다.

지바현 경찰은 “용의자가 사건 발생 병원의 간호사였으며 사건 당일 야간 근무 중 해당 병동의 간호 담당이었다”라고 밝혔다. 이 여성은 이 사건 후 해고됐으며 조사 과정에서 범행을 부인하는 것으로 전해졌다.