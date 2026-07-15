7월 25일부터 9일간 탐진강 일대서 개최

[헤럴드경제=김명상 기자] 전남 장흥군이 오는 25일부터 8월 2일까지 9일간 탐진강과 편백숲 우드랜드 등지에서 대표 여름 축제인 ‘제19회 정남진 장흥물축제’를 개최한다. 장흥군이 주최하고 (재)장흥축제관광재단이 주관하는 이번 축제는 ‘물과 숲-休’를 주제로 열린다.

첫날인 7월 25일에는 ‘컬러풀 살수대첩 거리퍼레이드’가 시작된다. 오후 1시 장흥군민회관을 출발하는 행렬은 중앙로 일대에서 워터 퍼포먼스를 펼친 후 물싸움장으로 이동한다. 행렬에는 아프리카 타악, 브라스 밴드, 하와이안 댄스, 삐에로가 참여하며 대형 아바타 인형과 구간별 컬러존을 설치했다. 퍼레이드 종료 후에는 장흥군청 앞 사거리 특설무대에서 DJ와 댄스팀이 진행하는 워터 파티가 열린다.

축제의 주요 프로그램인 ‘지상 최대의 물싸움’은 매일 오후 2시에 시작된다. 평일은 60분, 주말은 120분 동안 운영하며 올해는 축제장 전체로 공간을 확장했다. 참가자들은 준비운동 후 음악에 맞춰 물대포, 물풍선, 물총을 사용해 물싸움을 벌인다. 팀전 물싸움, 대형 배구 대결, 워터 프렌즈 타임 등도 함께 진행한다.

민물고기 잡기 체험인 ‘황금물고기 잡기’는 8월 1일까지 매일 오후 3시 탐진강에서 진행한다. 참가자들은 강에 들어가 장어, 메기, 붕어 등을 잡을 수 있다. 이외에도 탐진강에서는 우든 보트, 바나나보트, 땅콩보트 등 수중 탈거리를 운영하며 워터 슬라이드, 낙수터, 이벤트 풀장 등 워터 플레이존을 마련했다.

또한 야간 콘텐츠로 별빛달빛 청년존, 장흥 물빛 야장, 물빛ON존을 신설했다. 물빛ON존은 낮에는 그늘 쉼터로, 밤에는 발광형 공간으로 활용한다.

공연 프로그램도 마련했다. 7월 31일에는 데이브레이크, FT아일랜드, 김경호 밴드, 크렉샷, 이브 등이 출연하는 ‘장흥 Rock 페스티벌’이 열린다. 8월 1일 오후 7시부터 밤 10시까지는 DJ혜빈, 치타, 이하늘&정재용, 빛고을 댄서스, 트리플 X 등이 출연하는 EDM 파티를 진행한다.