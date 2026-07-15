저분자신약부터 올리고 CDMO까지 전전후 서비스역량 발휘

에스티팜이 의약품 전천후 CDMO(위탁개발·생산) 역량을 바탕으로 수주를 이어가고 있다. 수주잔고는 최근 최대치인 5000억원을 돌파했다.

15일 회사 측에 따르면, 유럽 소재 글로벌제약사와 799만달러(약 119억원) 규모의 저분자신약 원료의약품 공급계약을 했다.

이번 계약은 2027년 1차 납품물량으로, 납기는 2027년 10월 22일까지다. 고객사와 비밀유지협약에 따라 제품명과 적응증 등은 공개되지 않았다. 이 품목에서 발생하는 올해 매출은 300억원을 넘어설 것으로 회사는 예상하고 있다.

이번 계약으로 수주잔고는 3억5386만달러(5308억원)로 늘었다. 지난해 말 2억2300만달러와 비교하면 58.7% 증가한 규모다.

에스티팜은 올 초부터 올리고핵산치료제에서 저분자신약 원료의약품까지 고른 수주성과를 거두고 있다. 지난 1월에는 미국 바이오텍과 약 825억원 규모의 올리고핵산치료제 원료의약품 공급계약을 했다. 이 원료는 상업화를 앞둔 중증 고중성지방혈증 치료제에 사용되며, 계약규모는 에스티팜의 2024년 연결매출액의 약 30%에 해당한다.

2월에는 유럽 제약사와 217억원 규모의 저분자신약 원료의약품 공급계약을 맺었다. 3월 유럽 소재 제약사로부터 898억원 규모의 올리고핵산치료제 원료의약품 공급계약을 확보했다.

당시 에스티팜이 체결한 올리고 원료의약품 단일 공급계약 가운데 최대 규모다. 글로벌 시장에서 이미 상업화된 치료제에 사용되는 물량이다. 3월 기준 전체 수주잔고는 4635억원. 최근 계약을 통해 5000억원 이상의 수주잔고를 달성했다.

에스티팜은 올리고핵산치료제 CDMO를 중심으로 성장 기반을 강화하는 동시에 저분자신약 원료의약품 사업을 확대하며 범위를 안정적으로 넓히고 있다는 평가를 받는다.

회사 관계자는 “제2 올리고동을 통해 초기 임상단계부터 상업화 물량까지 다양한 CDMO 서비스를 제공한다. 글로벌 경쟁력을 갖춘 회사로 거듭나고 있다”고 주장했다.