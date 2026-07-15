전용 84~107㎡ 총 423세대, 수요자 선호도 높은 100% 중대형 구성 삼성중공업 도보권 직주근접에 명품 오션뷰 특화 설계 적용 단지 7월 20일 특별공급 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약 접수 진행

대우건설이 시공을 맡은 ‘거제 푸르지오 마린피스’가 오는 16일 견본주택을 개관하고 본격적인 분양 일정에 나선다. 이 단지는 ㈜동아디앤씨와 ㈜제이씨산업개발이 시행하고, 한국투자부동산신탁(주)이 시행수탁을 맡아 거제의 신흥 주거 중심지에 공급되는 브랜드 아파트로 주목받고 있다.

경상남도 거제시 장평동 1번지 일원에 들어서는 ‘거제 푸르지오 마린피스’는 지하 3층~지상 최고 36층, 4개 동, 총 423세대 규모로 조성된다. 공급 세대는 전용면적별로 ▲84㎡ 268세대 ▲105㎡ 33세대 ▲107㎡ 122세대로 구성된다. 최근 실수요자들 사이에서 인기가 높은 전용 84㎡ 이상의 중대형 평형으로만 전 세대를 구성해 고급스러움과 주거 쾌적성을 모두 잡았다.

분양 일정은 7월 20일 특별공급 청약 접수를 시작으로 본격화된다. 이후 21일 1순위 청약, 22일 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 7월 29일에 예정되어 있으며, 당첨자 서류 접수는 8월 1일부터 7일까지 진행된다. 정식 계약은 8월 11일부터 13일까지 3일간 진행될 계획이다.

청약 문턱도 비교적 낮다. 청약통장 가입 기간이 6개월 이상이고 지역별, 면적별 예치금 기준을 충족했다면 만 19세 이상 누구나 청약할 수 있다. 세대주뿐만 아니라 세대원도 청약 신청이 가능해 지역 내외 실수요자들의 활발한 참여가 예상된다.

단지가 들어서는 장평동 일대는 거제에서도 손꼽히는 완성형 인프라를 갖춘 곳이다. 단지 반경 1km 안에 고현시장, 디큐브백화점, 홈플러스, 장평종합시장 등 풍부한 상업시설이 밀집해 있어 편리한 생활을 누릴 수 있다. 교육 환경도 우수해 장평초등학교를 비롯해 신현초·중학교를 도보로 안전하게 통학할 수 있다.

특히 도보 거리에 삼성중공업 거제조선소가 위치해 있어 압도적인 직주근접 환경을 자랑한다. 여기에 거제대로, 통영IC, 거가대교 등을 통한 인근 광역 도시로의 이동이 매우 수월하다. 향후 KTX 남부내륙철도 개통 호재와 고현항 항만재개발사업인 빅아일랜드 조성이 추진되고 있어 미래 가치 상승에 대한 기대감도 크다.

1군 브랜드에 걸맞은 차별화된 특화 설계도 눈여겨볼 만하다. 전 세대에 채광과 통풍에 유리한 4Bay 판상형 구조를 도입했으며, 집안 내부에는 대형 드레스룸, 팬트리, 알파룸 등을 설계해 수납공간을 극대화했다. 무엇보다 안방 창호에 특화 설계를 적용해 세대 내부에서 명품 오션뷰(일부 세대 제외)를 편안하게 감상할 수 있도록 조망권을 강화했다.

단지 안에는 푸르지오만의 고품격 커뮤니티인 ‘그리너리 라운지’가 마련된다. 피트니스 클럽, 골프 클럽, 스크린골프, GX룸, 그리너리카페, 독서실, 어린이집, 공동육아공간 등이 체계적으로 들어설 예정이다. 또한 단지 중심에 마련되는 윤슬마당을 비롯해 하늘마루정원, 바람결정원 등 다채로운 조경이 가득한 친환경 단지로 꾸며진다.

분양 관계자는 “거제 푸르지오 마린피스는 장평동 중심 생활권의 편리함과 탁 트인 바다 조망, 브랜드 프리미엄을 모두 누릴 수 있는 단지”라며 “대우건설의 기술력을 담아 거제를 대표할 랜드마크 아파트를 선보이겠다”고 포부를 전했다.

한편, ‘거제 푸르지오 마린피스’의 견본주택은 경상남도 거제시 고현동 일원에 마련되어 있다.