[헤럴드경제=조용직 기자] 대한체육회(회장 유승민) 주최하고 제주도체육회(회장 신진성)·제주도(도지사 위성곤)·제주도교육청(교육감 고의숙) 주관으로 열리는 제107회 전국체육대회 참가신청이 22일부터 내달 13일까지 진행된다.

올 전국체육대회는 10월 16일부터 같은 달 22일까지 제주도 일원에서 개최된다.

대회 참가신청은 참가신청시스템 관리자ID 권한을 보유한 시·도종목단체가 내달 6일까지 1차 신청을 진행하고, 이후 같은 달 6~13일 시·도체육회가 최종 수정 및 확인을 거쳐 참가신청을 확정한다. 사전경기 4종목(배드민턴, 체조, 사이클, 탁구)은 별도의 참가신청 일정으로 운영된다.

참가신청 기간 동안 선수는 제107회 전국체육대회 참가신청 내역 확인‘ 페이지(https://meet.sports.or.kr/entrant/searchPlayer.do)를 통해 참가 종목, 종별, 세부종목 등 본인의 참가신청 내역을 직접 조회하여 확인할 수 있다.

확인 결과 신청 내용에 수정이 필요한 경우에는 참가신청 기간 내 소속 시·도종목단체 또는 시·도체육회에 반드시 문의하여 수정해야 하며, 참가신청 마감 이후에는 참가신청 내용을 변경, 추가 입력 및 수정할 수 없다.