세로 공간 확장·서비스 면적 제공 등 특화설계로 공간 효율성 높이는 주거단지 ‘눈길’ 천정고 2.5m 적용에 세대별 전용 창고까지 제공… 노량진뉴타운 프리미엄 신규 분양 본격화

최근 분양 시장에서 특화설계를 통해 공간 효율성을 높이고 개방감을 극대화한 주거 단지들이 주목받고 있다. 건설사들이 드레스룸, 다용도실 등 전통적인 수납 강화 설계뿐만 아니라 세로 공간을 확장하는 높은 천정고와 별도의 세대 창고 등을 잇따라 도입하면서 입주민들의 주거 편의성을 끌어올리고 있기 때문이다.

이러한 특화 공간들은 의류나 생활용품 등의 보관이 용이해 한층 더 여유로운 주거생활을 가능하게 한다. 동시에 거실과 침실 등 주요 생활공간을 보다 넓게 활용할 수 있도록 돕는다.

특히 천정고를 높인 설계는 실내 개방감을 크게 개선할 뿐만 아니라 창문 크기 확대에도 유리해 채광과 환기 여건을 돕는다. 가구 배치와 수납장 설치 면적 확보 등 공간 활용도 면에서도 우수하다는 평가를 받는다. 여기에 지하 공간을 활용한 세대별 전용 창고는 캠핑, 여행용품이나 계절용품을 보관하기에 용이해 실수요자들 사이에서 필수 선호 옵션으로 자리 잡는 추세다.

세대 천정고 2.5m 적용에 한강·남산 조망 품은 45층 랜드마크

이러한 특화설계 흐름 속에서 SK에코플랜트가 서울 동작구 노량진2 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업을 통해 선보이는 ‘드파인 아르티아’가 시장의 큰 관심을 받고 있다. 단지는 지하 4층에서 지상 최고 45층, 2개 동, 전용면적 59~109㎡, 총 404세대 규모로 구성되며 이 중 171세대가 일반 분양 물량이다. SK에코플랜트가 한강 이남 영역에서 최초로 단독 시공하는 프리미엄 브랜드 단지라는 점에서도 상징성이 크다.

드파인 아르티아는 일반 아파트보다 높은 2.5m의 세대 천정고를 적용했으며, 우물천정의 경우 2.61m까지 높여 실내 개방감을 대폭 극대화했다. 이와 함께 동별 지하 2층부터 지하 4층 공간에는 계절용품 등을 보관할 수 있는 세대 창고를 효율적으로 배치해 실거주 면적의 활용도를 넓혔다. 외관에는 커튼월룩 디자인과 프리미엄 마감재를 적용했으며, 최고 45층 설계 덕분에 상층부 일부 세대에서는 한강과 남산 조망권을 동시에 누릴 수 있을 것으로 보인다. 스카이라운지를 포함한 고급 커뮤니티 시설인 클럽 드파인도 마련된다.

입주민들을 위한 차별화된 프리미엄 서비스도 제공된다. SK에코플랜트는 준공 후 2년 동안 단지 내 주민카페에 스페셜티 원두인 드파인 블렌딩 원두와 커피머신을 무상으로 지원할 계획이다. 해당 원두는 지난 2024년 커피 브랜드 테라로사와의 협업으로 개발되었으며, 최근 공식 공급사인 학산과의 업무협약을 통해 향후 모든 드파인 브랜드 단지로 프리미엄 커피 서비스를 확대 적용할 방침이다.

노량진뉴타운 초역세권 입지 증명… 7월 20일(월)부터 22일(수)까지 정당계약

단지의 독보적인 주거 상품성은 청약 성적으로 증명됐다. 앞서 진행된 1순위 청약 접수 결과 특별공급을 제외한 87세대 모집에 총 1,638건의 청약이 접수되어 평균 18.8대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 전용면적 59㎡A 타입의 경우 1순위 해당 지역에서 최고 경쟁률인 50.1대 1을 기록하며 뜨거운 분양 열기를 나타냈다.

드파인 아르티아가 들어서는 노량진뉴타운은 서울 동작구 노량진동과 대방동 일대 약 9,000세대 규모의 프리미엄 브랜드 타운으로 개발되는 재개발 정비구역이다. 한강변 인접 입지에 여의도, 용산, 강남 등 서울 3대 주요 업무지구로 신속하게 이동할 수 있어 서울 서남권을 대표하는 핵심 신흥 주거지로 꼽힌다.

우수한 교통망과 풍부한 생활 편의시설도 갖췄다. 단지 바로 앞에 지하철 7호선 장승배기역이 위치한 초역세권 입지이며, 도보권에 지하철 1호선과 9호선 환승역인 노량진역이 자리해 트리플 노선 생활권을 누릴 수 있다. 여의도역, 강남구청역, 서울역 등 주요 도심지로 환승 없이 이동할 수 있는 사통팔달 교통 요지다. 또한 더현대 서울, 타임스퀘어, 중앙대학교병원, 동작구청 신청사 등 대형 쇼핑몰과 의료·행정 기관이 고루 인접해 있다.

아울러 단지 도보권 내에 노량진초, 영화초, 영등포중, 영등포고가 위치하며 인근의 숭의여중·고와 노량진 학원가, 동작도서관 등 명문 교육 인프라가 탄탄하게 형성되어 있어 학부모 세대의 선호도가 매우 높다.

한편, 우수한 청약 성적으로 흥행 가도를 달리고 있는 드파인 아르티아는 오는 7월 20일부터 22일까지 3일간 견본주택에서 정당계약을 진행할 예정이다. 견본주택은 서울 강남구 삼성동에 위치하며, 입주는 오는 2029년 11월로 예정되어 있다.