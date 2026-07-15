곤지암CC, 웰링턴 등 25곳 휴장

[헤럴드경제=조용직 기자] ㈔한국골프장경영협회(회장 최동호)가 전국 회원사들을 대상으로 올 여름 혹서기를 맞아 휴·개장 현황을 파악한 결과, 총 209개 회원사 중 조사에 응한 127개 골프장 중에서 25개 골프장들이 하계 휴장을 하고 102개 골프장은 휴장 없이 정상 운영된다고 15일 밝혔다.

특히 곤지암CC는 11일 동안, 웰링턴은 10일, 테디밸리와 해비치(서울)는 7일간 길게 휴장한다.

그러나 아직까지 휴장 일정을 확정하지 못한 골프장들이 많고, 폭염과 국지성 폭우 등 기상여건에 따라 휴장을 탄력적으로 실시할 계획‘이라고 밝혀 골프장 이용 시 해당 골프장에 휴·개장 여부를 확인해야 한다.

휴장하는 골프장 25개소는 곤지암(7/27~8/6), 금강(8/3부터 매주 월요일), 뉴코리아(7/29~7/31), 더스타휴(8/3~8/5), 렉스필드(8/3~8/6), 루트52(8/3), 블루헤런(7/27~7/31), 송추(8/10~8/12), 신원(7/27~7/30), 아난티중앙(구 에머슨, 8/3~8/4), 아시아나(8/3), 안성베네스트(7/27), 여주클래식(8/3~8/5), 우정힐스(7/28~7/29), 웰링턴(7/28~8/6), 이스트밸리(8/3~8/6), 일동레이크(8/3~8/4), 천룡(8/3~8/5), 테디밸리(8/3~8/9), 티클라우드(8/3~8/5), 핀크스(7/15, 8/19), 한원(8/3), 해비치(서울, 7/27~8/2), 휘닉스평창(8/31, 9/15). 휘슬링락(8/3~8/7)이다.

휴장 없는 골프장 102개소는 가야, 감곡, 계룡대, 고성노벨, 고창, 골프존카운티선운, 골프클럽Q, 광주, 구미, 그랜드, 기흥, 김해상록, 남여주, 다산베아채, 담양레이나, 대구, 더시에나서울, 도고, 동부산, 동원썬밸리, 라데나, 라비에벨, 레이크사이드, 레이크우드, 롯데스카이힐부여, 롯데스카이힐제주, 르오네뜨, 마론, 마우나오션, 마이다스레이크이천, 마이다스밸리청평, 무등산, 무주덕유산, 문경, 발리오스, 베뉴지, 벨라45, 보라, 볼카노, 부곡, 블랙밸리, 블루원용인, 비에이비스타, 사우스스프링스, 샴발라, 서경타니, 서서울, 설해원, 세이지우드여수경도, 세종에머슨, 세종필드, 센추리21, 소노펠리체, 수원, 썬힐, 안성, 양주, 양지파인, 어등산, 에딘버러, 에버리스, 에이원, 에이치원클럽(구,덕평), 엘리시안제주, 올데이로얄포레, 올데이옥스필드, 올데이임페리얼레이크, 울산, 유성, 은화삼, 이지스카이, 이포, 제일, 중문, 지산, 창원, 카스카디아, 코스카, 크라운, 크리스밸리, 클럽비전힐스, 킹스데일, 킹즈락, 파미힐스, 팔공, 팔팔, 포세븐금강, 포천아도니스, 프리스틴밸리, 프린세스, 플라자CC설악, 하이원, 한성, 한양, 해내다, 해비치(제주), 해운대, 해피니스, 화산, 화성상록, 화순, 힐드로사이다.