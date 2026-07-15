그룹 AI·데이터 혁신 세미나 참석 “AI 시대엔 모든 경험이 데이터 AI와 함께 새로운 가치 만들어야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 양종희 KB금융그룹 회장이 “인공지능(AI) 시대에는 모든 경험이 데이터가 되고 그 데이터를 잘 활용하는 사람이 곧 경쟁력”이라고 강조했다.

15일 KB금융에 따르면 양 회장은 전날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 2026년 상반기 그룹 AI·데이터 혁신 세미나에 참석해 이같이 언급하며 “KB금융이 AI 인재 양성의 산실이 될 수 있도록 교육과 인재 육성을 아끼지 않겠다”고 말했다.

양 회장은 또한 “임직원 모두가 끊임없이 학습하고 성장하며 AI와 함께 새로운 가치를 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 약속했다.

이번 세미나에서는 KB금융의 AI 전략인 ‘KB 위드 AI’를 바탕으로 AI 에이전트와 데이터를 실제 업무에 적용한 KB금융의 주요 혁신 사례가 소개됐다. 세미나는 유튜브 라이브를 통해 전 계열사에 생중계됐다. 현장에 참석한 임직원들은 업무 혁신 사례로 공유된 ‘KB DAVIS’, ‘AI Dev 센터’ 등을 체험했다.

평소 AI에 관심이 많은 양 회장은 디지털·데이터 관련 세미나에는 빠지지 않고 참석해 현장 의견을 듣는데 이날도 임직원과 직접 소통한 것으로 알려졌다.

이날 KB금융은 실전형 AI 핵심 인재 육성 프로그램인 ‘KB AI 랩(Lab)’을 출범했다. 그룹 AI 교육체계인 ‘KB AI 아카데미’ 최고 과정(AI 엑스퍼트)을 수료한 직원을 대상으로 실제 현업 과제를 직접 발굴하고 실제 업무에 적용 가능한 수준의 AI 서비스를 구현하는 것을 목표로 한다.

프로그램은 2주간의 심화 교육 이후 약 10주간 실전 프로젝트를 진행하는 구조로 실전형 프로그램이라는 점에서 수료 이후에도 결과물을 지속해서 발전시키는 등 AI 활용 문화를 그룹 전체로 확산하는 역할을 할 것으로 보인다.

KB금융은 KB AI 랩을 그룹 전 계열사로 단계적으로 확대해 현업 중심의 AI 실행 역량을 지속해서 강화해 나갈 계획이다.

KB금융 관계자는 “앞으로도 AI와 데이터 기반의 업무 혁신을 통해 고객에게 더 나은 금융 서비스를 제공할 것”이라고 말했다.